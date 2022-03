Perotti sobre el paro docente: "diálogo pero con los chicos en la escuela"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habrá una nueva convocatoria a los gremios “cuando no estemos de paro”, dijo el mandatario. Y afirmó “No creo que la de Santa Fe sea una mala propuesta”.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, se manifestó este miércoles sobre el paro docente que tuvo un alto acatamiento en el sector público y dispar adhesión en el privado. Al respecto reiteró la postura oficial de “trabajo conjunto y diálogo” como elementos centrales para la relación, pero “nuestro deseo es que sea con los chicos en la escuela”.



El mandatario santafesino fue consultado sobre el tema en el marco de la reunión desarrollada en el Parque Tecnológico Litoral Centro, donde se anunció una importante co-inversión por 15 mil millones de pesos.



Al término de la reunión y mientras se realizaba la movilización docente frente a la Región IV de Educación, Perotti manifestó en diálogo con la prensa que “deseamos juntarnos nuevamente y seguir dialogando. Habrá que hacer los esfuerzos para mejorar y entendernos para que ese marco nos permita que los chicos estén en la escuela”.



Consultado sobre el margen que tienen las arcas provinciales para mejorar la oferta salarial al sector, teniendo en cuenta que aún no tuvo aprobación legislativa el Presupuesto, el gobernador aclaró: “Se analizará, no siempre todo es dinero. No siempre en las discusiones es dinero, son las lecturas de cómo entendíamos que era una propuesta que ya supera la instancia nacional. A veces (la discusión) se plantea en distintos meses de distribución, porcentajes mayores en un mes, menores en otros”, agregó, dejando abierta una nueva instancia de negociación. Y reiteró: “Hay voluntad de diálogo, de acercar posiciones porque tenemos el firme deseo de aprovechar plenamente el año lectivo”.



En ese punto destacó que entre las decisiones adoptadas para preservar la salud de docentes, asistentes escolares y alumnado, estuvo el desarrollo de la campaña de vacunación que alcanzó un alto porcentaje en esas poblaciones.



Además, aludió a las “señales” que van más allá de la discusión por el sueldo como el boleto educativo para los docentes, asistentes escolares y los alumnos. “Creemos que hay esfuerzos adicionales al que solamente se pone en el número (ofrecido) en paritarias”.



Sobre la oportunidad de la reunión paritaria y la posibilidad de haber convocado con más antelación a esa instancia, sostuvo que “uno podría estar convocando en enero (pero) todas las provincias tenemos referencia lo que se define como pauta nacional”. Lo que se hizo, insistió, fue buscar la referencia nacional que “nos hubiese gustado que estuviera una o dos semanas antes”.



Por último confirmó una vez más que la idea es volver a convocar a los sectores docentes “cuando no estemos de paro”, reconoció que se podría analizar nuevamente la oferta de aumento por tramos y consideró: “No creo que la de Santa Fe sea una mala propuesta”.