Por reiterados hechos de violencia, suspendieron las clases en una escuela privada de barrio San Agustín

Viernes 04.03.2022 - Última actualización - 19:41

15:05

Se trata del establecimiento educativo San Luis Gonzaga. Pedro Bayugar, titular de SADOP, en dialogo con El Litoral, explicó los motivos de la medida. Los alumnos podrían volver a las aulas el próximo lunes.

Este viernes retomaron a las aulas todos los alumnos de la ciudad de Santa Fe. No fue así en la escuela San Luis Gonzaga, de barrio San Agustín. La medida corresponde a “dos hechos lamentables, donde fallecieron dos ex alumnos en las inmediaciones del establecimiento educativo”, comenzó explicando Pedro Bayugar, titular de SADOP, en dialogo con El Litoral.

Frente a esta lamentable situación, “hicimos un planteo acerca de la tranquilidad de los trabajadores de la escuela, y realmente hasta el día de hoy no se logró ningún esquema de seguridad, y fue entonces que acordamos con nuestros empleadores que mientras que no haya seguridad, no hay actividad educativa”, señaló Bayugar. Al tiempo que agregó- “Probablemente las clases retomen el próximo lunes”.

Inseguridad

Cabe mencionar, que días atrás se registraron daños en el vehículo de una de las docentes al momento en que se encontraba estacionado en la puerta del establecimiento, en plena luz del día.

“Lo que la policía ofrece es que haya seguridad en el ingreso y egreso de los docentes. El problema ocurre durante toda la jornada donde no hay seguridad en esa zona, y es ahí cuando ocurren los incidentes”, indicó Bayugar.

En este contexto, el titular de Sadop, aseguró que “si el Arzobispado de Santa Fe no consigue que la Policía de la provincia garantice la seguridad de los trabajadores, los docentes no van a trabajar”.