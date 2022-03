En Diputados, gobernadores dieron su respaldo al acuerdo con el FMI

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.03.2022

Una docena de mandatarios y dos vicegobernadores le pidieron a los legisladores que acompañen la iniciativa para evitar el default.

Una docena de mandatarios y dos vicegobernadores le pidieron a los legisladores que acompañen la iniciativa para evitar el default.

Una docena de gobernadores y dos vicegobernadores se expresaron este martes en la Cámara de Diputados en torno al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y le pidieron a los legisladores que acompañen la iniciativa para evitar el default.

Luego de que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, hiciera una presentación de los mandatarios provinciales invitados al plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, tomó la palabra el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien consideró que a pesar de que no fue la administración del Frente de Todos la que decidió contraer la deuda en 2018, el Gobierno actual tiene el deber de "encontrar una solución".

"Somos gobierno y tenemos que encontrar una solución que amerite tener la posibilidad de previsibilidad para que nuestro país pueda tener un futuro de desarrollo y un horizonte que permita honrar los compromisos que otras gestiones asumieron", indicó. Para el mandatario entrerriano, "es el mejor entendimiento al que se pudo arribar", y lo diferenció de otros acuerdos con el FMI que exigían reformas laborales y previsionales. Sobre la reducción del déficit fiscal que plantea el proyecto, evaluó que "son metas cumplibles", y arriesgó que no aprobar el acuerdo y caer en el default "sería sacar a la Argentina del mundo".

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, criticó el endeudamiento contraído por el Gobierno Mauricio Macri pero pidió que se apruebe el nuevo programa de facilidades extendidas porque "hay que pagar" la deuda con el FMI. "Tenemos que resolver un crédito que no pedimos, que no usamos y que hay que pagar. Esta situación amerita el mayor nivel de análisis como responsabilidad de país para el cumplimiento de los compromisos y lo que significaría el default", opinó.

En tanto, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, señaló que "lo que tenemos que buscar es darle a aquellos que nos prestan plata la tranquilidad y la confianza de que nuestro país es previsible y que brinda seguridad jurídica". Aprovechó además para destacar la "actitud noble" de su par jujeño, Gerardo Morales, de quien dijo que "antepone intereses mezquinos, partidarios a intereses superiores que son los intereses de la Nación y de la República".

"Hoy es tiempo de debatir este proyecto de ley y venimos a decirles no al default. La falta de acuerdo implica el sí al default, que implica más pobreza, más inflación, más postergaciones", afirmó el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez. En este sentido, pidió a "los actores de los dos principales proyectos tener la madurez, la seriedad y la responsabilidad en construir consensos y acuerdos para que aquí no haya ganadores y perdedores". "Esta es una herramienta de gobernabilidad que pide el Gobierno nacional, pero que afecta y fortalece o debilita si no sale a los gobiernos provinciales", advirtió.

Morales, único mandatario provincial de Juntos por el Cambio presente en el debate, se expresó en línea con los gobernadores peronistas al hacer hincapié en la necesidad de evitar el default a toda costa. "Los escuchaba a los peronistas hablar de esta deuda contraída con el FMI… Es cierto, la tomamos nosotros y me hago cargo, tuvo que ver con una decisión de nuestro gobierno. Algunos halcones me pegan por esto, pero es la realidad", reconoció, aunque luego recordó que el actual Gobierno del Frente de Todos generó 65 mil millones de dólares de deuda.

"Sobre el tema de la deuda tenemos responsabilidad el peronismo, el radicalismo, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Pro. Todas las fuerzas políticas", enfatizó. "De acá tenemos que salir con la ley impidiendo el default, porque el default va a complicar la economía", alertó Morales, que fue aplaudido por los diputados de casi todas las bancadas reunidos en el anexo C de la Cámara baja.

Antes de la exposición ante los diputados en el plenario de comisiones, los gobernadores y vices habían sido recibidos en el Salón de Honor por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, en una reunión en la que también participó Manzur. Estuvieron el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Salta, Gustavo Sáenz; el de La Pampa, Sergio Ziliotto; el de Santa Fe, Omar Perotti; el de San Juan, Sergio Uñac; el de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el de Chubut, Mariano Arcioni; el de Jujuy, Gerardo Morales, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. También concurrieron el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; y el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga.