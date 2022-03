Los docentes se manifestaron frente al Ministerio de Educación de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 09.03.2022 - Última actualización - 15:58

15:55

Esperan una nueva convocatoria a discusión paritaria por parte del Gobierno, que podría producirse este jueves.

Los docentes santafesinos volvieron a manifestarse este miércoles ante el Ministerio de Educación, en el marco de la cuarta jornada de paro dispuesta como medida de fuerza y a la espera de una nueva convocatoria a discusión paritaria por parte del gobierno. Que podría producirse este jueves, a efectos de trasladar (en términos generales, adaptables al escalafón del sector) una oferta similar a la recibida por los gremios de la administración pública, consistente en un aumento total de 46 % en cuatro tramos, arrancando en marzo con 22 %.

"Lo que dijimos es lo que venimos sosteniendo: que plata había y que si apareció más plata es porque Amsafe estuvo en la calle, porque Sadop estuvo en la calle, porque peleamos y ahora lo que el gobierno tiene que hacer es convocar", sostuvo Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe, en diálogo con el periodismo.

"Nosotros decíamos que se podía mejorar la propuesta, que tenía que incluir otros temas como secundaria, no formal, de adultos, infraestructura. Ahora el gobierno tiene la posibilidad de convocar mañana sin falta y hacer una propuesta", añadió. Y también que "queremos un aumento no en bloque porque los sueldos, los escalafones, los cargos no son iguales en la administración central que en los docentes. Queremos un aumento discutido con los docentes: no queremos que el gobierno aplique una tablita, porque hay particularidades que se tienen que tener en cuenta".

Foto: Flavio Raina

El titular de Sadop, Pedro Bayúgar, apuntó también a esa necesaria adaptación, condicionó a ello la evolución de la discusión, y añadió otras pautas como "las condiciones de trabajo que están todos los compañeros de las escuelas públicas que tienen titularizaciones, traslados, concursos, creación de cargos, condiciones edilicias". Y agregó también "la elección del tribunal disciplinario para sacar de la situación de sumariados a un sinfín de compañeros que por esa situación ven coartada su carrera docente".

En primera instancia, concedió que la nueva oferta del gobierno "no solamente se acerca (a lo reclamado), sino también el hecho de que pedimos que en la primera mitad de año esté la mayoría del incremento. Y eso así sucede, conforme a lo que dicen los medios que ofrecieron a la administración central".