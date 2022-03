https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Previo al torneo de Indian Wells

Zverev, tras su descalificación en México: "Fue el peor momento de mi carrera"

"Al final del día, espero que la gente pueda perdonarme y entender que hay grandes presiones mentales y que pasan cosas que la gente ni siquiera ve y que todos somos humanos. No es fácil para mí. Pero me lo merezco, que no es fácil para mí en este momento", comentó el alemán.

Crédito: Reuters

El tenista alemán Alexander Zverev se manifestó avergonzado por el exabrupto que protagonizó hace dos semanas en el torneo de Acapulco después de perder en dobles. "Fue sin duda el peor momento de mi vida y de mi carrera", dijo el hamburgués de 24 años en una rueda de prensa previa al torneo ATP de Indian Wells el miércoles. "Pero pedir disculpas probablemente no sea suficiente, por la forma en que me comporté. Fue vergonzoso para mí, sigue siendo vergonzoso cuando ando por ahí o cuando estoy en el vestuario. No es una sensación agradable". Foto: Reuters La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) castigó a Zverev con una suspensión de ocho semanas. Además, el número tres del mundo fue sancionado con una multa adicional de 25.000 dólares. La multa y la prohibición "se retienen con la condición de que, durante un período de prueba que finaliza el 22 de febrero de 2023 (un año desde el incidente), el jugador no incurra en una nueva infracción del Código" que resulte en una multa por conducta antideportiva o abuso verbal o físico, precisó la asociación. Zverev golpeó varias veces con la raqueta la silla del árbitro, en la que este seguía sentado tras una derrota por 2-6, 6-4 y 6-10 con su compañero de dobles Marcelo Melo contra Lloyd Glasspool y Harri Heliovaara el 23 de febrero. Fue descalificado y tuvo que pagar una multa de 40.000 dólares. Tenés que leer Video: Zverev perdió la cordura y fue descalificado del Abierto de México Además, el jugador germano deberá devolver el dinero del premio, que asciende a más de 30.000 dólares, y perderá los puntos para la clasificación mundial. "Fue probablemente el mayor error de mi carrera tenística", dijo Zverev. "Al final del día, espero que la gente pueda perdonarme y entender que hay grandes presiones mentales y que pasan cosas que la gente ni siquiera ve y que todos somos humanos. No es fácil para mí. Pero me lo merezco, que no es fácil para mí en este momento". Con información de dpa

