https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.03.2022 - Última actualización - 12:22

12:19

Anunció que profundizará su lucha contra el delito y remarcó que para abordar la seguridad es clave tanto atacar la venta de droga y como terminar con la impunidad.

Venado Tuerto El intendente Chiarella reveló el nombre de delincuentes y pidió a los jueces que no sean cómplices de la impunidad Anunció que profundizará su lucha contra el delito y remarcó que para abordar la seguridad es clave tanto atacar la venta de droga y como terminar con la impunidad. Anunció que profundizará su lucha contra el delito y remarcó que para abordar la seguridad es clave tanto atacar la venta de droga y como terminar con la impunidad.



Foto: Gentileza.

En el último discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias 2022, como todos los años el intendente Leonel Chiarella tuvo la posibilidad de transmitirle a los vecinos un balance estadístico de los sucesos más relevantes de la gestión municipal , sin embargo, el mayor peso de sus palabras se enquistó en el tema Seguridad, donde la máxima autoridad de la ciudad manifestó que los jueces "tambien son responsables” de la inseguridad.





Repudio a la puerta giratoria





El intendente – sin eximirse-, remarcó que la seguridad es un desafío constante que articula las responsabilidades de todas partes. Por ello, primeramente realizo un detalle de las inversiones que el municipio realiza en el sistema municipal de videovigilancia. Luego, pidió una mayor colaboración a las fuerzas de seguridad -tanto provinciales como nacionales- para fortalecer el patrullaje en las calles y seguir combatiendo la droga, e instó a que los jueces se comprometan con la sociedad, que no resulten ser “cómplices” de la impunidad, expresando un fuerte hartazgo sobre la denominada “puerta giratoria”, esa figura que describe la captura de delincuentes y la falta de firmeza en los fallos judiciales que los devuelve a sus casas en cuestión de pocos días.





"Estoy convencido de que uno de los motivos de la inseguridad es la impunidad. Esa impunidad que genera impotencia, por no entender determinadas decisiones de quienes también son responsables de la seguridad, que son los jueces. Quienes deciden si un delincuente queda en libertad no es un intendente, no es un concejal, no es un legislador, es un juez. Esta impunidad es la que vemos seguido cuando nos encontramos con delincuentes deambulando por nuestra ciudad que siguen robando como si nada pasara”, señaló con énfasis Chiarella.



Jueces responsables





No es la primera vez que hace públicamente un reclamo con nombres y apellidos. El intendente casi en un rol proteccionista de la ciudadanía durante el 2021 emitió distintas denuncias y esta vez lo subrayó en su discurso para llamar a los jueces a una reflexión por sus fallos: “Hay que terminar con la impunidad. No pueden estar en libertad delincuentes como ‘Tomatito’ Córdoba, los hermanos Fredes y los Santana en el barrio Ciudad Nueva. Como los Javito Ramírez en el barrio Villa Casey, los Gualpa y los Agustín Mansilla del barrio Iturbide. Delincuentes como Valeria Docampo que tiene prisión domiciliaria, pero sigue vendiendo drogas en el Alejandro Gutiérrez. Hablo también de esa impunidad de la que gozan delincuentes como Antonio Di Benedetto, responsable de la megaestafa inmobiliaria más grande de la historia de nuestra ciudad, que debería estar preso pero está en libertad”.





Para resumir esta lucha que lleva adelante con su equipo de trabajo, acompañada con víctimas del delito, Chiarella antes de cerrar este tema se tomó un minuto en pleno discurso y condujo un mensaje claro para las autoridades del poder judicial local: “Señores jueces no pierdan tiempo en enojarse con lo que digo, actúen, salgan a la calle, escuchen a la gente. Ustedes son funcionarios públicos que, además, gozan de enormes privilegios. Sólo les estamos pidiendo que cumplan con sus funciones. Los venadenses no vamos a naturalizar la violencia y el delito, les pedimos que apliquen la ley con firmeza contra los que atentan contra la tranquilidad. Que terminen con la puerta giratoria y que los delincuentes queden presos. Les pedimos que se hagan cargo de esta parte de la realidad que también les toca”.