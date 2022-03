https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pide su libertad

Se rompió el pacto de silencio: el papá de uno de los rugbiers afirmó que su hijo no mató a Báez Sosa

A poco más de dos años del crimen de Fernando Báez Sosa, el padre de Lucas Pertossi rompió el silencio y niega que su hijo haya participado de la golpiza y asegura que no entiende “por qué está preso”.

Los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell Crédito: Gentileza

El padre de Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, rompe el pacto de silencio de los acusados y defiende a su hijo que grabó el brutal crimen.

“Él no mató a nadie”, dice Marcos Pertossi sobre Lucas. Después del crimen, Lucas les avisa a sus amigos por WhatsApp sobre la muerte de Báez Sosa: “Caducó”.

Lucas Pertossi fue quien grabó a sus amigos mientras asesinaban a golpes a Fernando a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020. “Lucas está preso por algo injusto, siendo que él solo está filmando”, insiste su papá.

Marcos Pertossi también es tío de Luciano y de Ciro, dos de los jóvenes que fueron parte de la golpiza y que tuvieron roles diferentes la noche del asesinato. El primero le pegó a los amigos de Fernando que intentaban salvarlo, mientras que el segundo lo atacó por la espalda. Los tres están presos en La Plata, junto al resto de los rugbiers.

El 18 de enero se cumplieron dos años del asesinato de Fernando Báez Sosa. La fecha para el inicio del juicio está fijada para el 2 de enero de 2023. El tiempo corre y la última carta que le queda a los rugbiers es anular las actas del día del crimen para que la causa vuelva a foja cero.

Mientras, Marcos Pertossi busca que su hijo Lucas salga en libertad. “Lucas no tiene nada que ver con esto. No es ni asesino, ni es malo. No tiene malas intenciones. Es un chico que vive feliz con las cosas que hace”, asegura.

