A Tel Aviv vía Rumania Refugiados judíos ucranianos son trasladados en avión a Israel Después de que el presidente Zelenskyy instó a los judíos de todo el mundo a "clamar", comenzó a llegar ayuda para los judíos ucranianos. Muchas organizaciones judías están ayudando con las evacuaciones en Ucrania.

Sesenta bolsas de regalo grandes están abarrotadas en la habitación de Katie Gerenstein en Tel Aviv. En cada bolsa, hay un pequeño mensaje de saludo en ucraniano: "Esperamos que les gusten los regalos. Mucho amor, esperanza y calidez, los amigos israelíes de Ucrania desde Tel Aviv". Junto con un corazón azul y amarillo. Son Mishloach Manot, regalos que se dan tradicionalmente en Israel para marcar la festividad judía de Purim.

Para los niños, el regalo suele consistir en dos dulces y un pequeño juguete. Pero Gerenstein ha empacado más. En cada bolso hay, por ejemplo, un muñeco, un coche o un peluche, además de pegatinas y una mochila con fiambrera y botella de agua.

Las donaciones provinieron principalmente de contactos entre su familia y amigos, a través de guarderías y redes sociales. Los Mishloach Manot están destinados a 60 huérfanos que llegaron a Israel desde Ucrania la semana pasada. "Seguía pensando en esos niños que llegan a un nuevo país, no hablan el idioma con todos los traumas por los que han pasado y no tienen nada que sea suyo. No han tenido tiempo de empacar su peluche favorito o su juguete favorito", dice. Gerenstein.

La mujer de 35 años, que tiene tres hijas, no ha podido dejar de pensar en la guerra desde que las tropas rusas entraron en Ucrania. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de organizar regalos para Purim. Es un momento en que los judíos israelíes tradicionalmente recolectan donaciones para los necesitados.

Las organizaciones de ayuda judía dicen que había hasta 200.000 judíos viviendo en Ucrania en el momento de la invasión. Las estimaciones tienden a variar ampliamente dependiendo de cómo las comunidades judías definan quién es judío.

Volodymyr Zelenskyy es el único presidente judío del mundo fuera de Israel. Hace aproximadamente una semana, hizo un llamado a los judíos de todo el mundo para que "griten". Dijo que era importante no permanecer en silencio ante los ataques contra la población judía del país y los sitios de importancia histórica para los judíos.

Unos 7.000 refugiados de Ucrania han llegado a Israel desde el comienzo de la invasión rusa. La mayoría de ellos no son judíos. En los últimos días, ha habido repetidas protestas por el regreso de algunos ucranianos no judíos a Europa. Ahora aquellos que tienen familiares con ciudadanía israelí, al menos, podrán quedarse por el momento.

Hasta ahora, unos pocos cientos de judíos ucranianos han hecho aliyá. En hebreo, eso significa "ascenso" o "subir" y es el término usado para describir la emigración judía a Israel. Si la Agencia Judía, que está a cargo de la emigración judía a Israel, se sale con la suya, serán seguidos por decenas de miles de judíos ucranianos más en las próximas semanas y meses.

En una conferencia de prensa hace unos días, el presidente de la Agencia Judía, Yaakov Hagoel, dijo: "Organizaremos aviones para esperar a las personas en lugar de que las personas esperen los aviones".

La Agencia Judía acaba de instalar varias oficinas de emigración cerca de la frontera con Ucrania. La idea es agilizar un proceso que suele llevar meses.

Casa de infancia bajo bombardeo

Varios miembros de la familia de Jenny Havemann llegaron recientemente a Israel con la ayuda de la Agencia Judía. Havemann nació en la ciudad de Dnipro, en el este de Ucrania. Ahora vive en un suburbio de Tel Aviv.

Una tía y un tío lograron escapar de Kiev con sus hijos en el último momento cuando ya se decía que la ciudad había sido sitiada. Otra tía llegó a Israel desde Dnipro con sus hijos. Con alrededor de un millón de habitantes, Dnipro es la cuarta ciudad más grande de Ucrania después de Kyiv, Kharkiv y Odesa.

"Es muy doloroso ver cómo la ciudad donde pasaste tu infancia ahora está siendo bombardeada. Para la gente de allí es una tragedia", dice.

Havemann también se refiere a la historia especial de los judíos en Ucrania . "En Ucrania hay tanta historia judía . Es doloroso que esto ahora esté siendo destruido. Eso duele. Mis bisabuelos perdieron a la mayoría de los miembros de su familia en la Shoah".

Evacuación de Dnipro

La familia de Jenny Havemann ha estado involucrada activamente con la comunidad judía en Dnipro. Su madre ayudó a establecer allí la escuela judía. Hace diez años, su tío, Dan Makogon, estableció el Centro Menorah, que se encuentra en siete edificios diferentes e incluye una organización de jóvenes judíos, un hotel kosher, restaurantes kosher y otros negocios.

Dan Makogon todavía está en Dnipro. Junto con un equipo de 30 empleados, dirige un centro de llamadas de emergencia allí y está tratando de garantizar que todos los miembros de la comunidad judía, unas 6.000 personas, sean evacuados de la ciudad.

A través de Whatsapp, envía mensajes de voz a su sobrina para DW: "Todos los días, a las 5 o 6 de la mañana, recibimos llamadas de pánico de personas de toda Ucrania que piden ayuda", dice.

Según Makogon, Dnipro es relativamente tranquila aparte de las sirenas antiaéreas, que obligan a la población a buscar refugios antiaéreos varias veces al día. "Por un lado, estamos muy orgullosos de él", dice Havemann. Pero, por supuesto, también estamos muy preocupados por él.

Ayuda de JDC en Nueva York

Varias organizaciones de ayuda judías están activas en Ucrania en este momento. Uno de ellos es JDC, la organización de ayuda judía más grande del mundo. Es más conocido como el Comité de Distribución Conjunta Judío, o simplemente Conjunto, y tiene su sede en Nueva York.

La organización judío-estadounidense se creó en 1914. Y ayudó a decenas de miles de judíos a huir de Alemania después de que los nazis tomaran el poder. Al final del Holocausto, Joint se ocupó de los sobrevivientes en campos de personas desplazadas.

En la década de 1990, el comité ayudó a reconstruir las comunidades judías en Ucrania y ayudó a apoyar a los necesitados entre ellas. “Estos servicios que creamos durante tres décadas ahora están activados para ayudarse mutuamente en tiempos de necesidad”, dice Michael Geller del JDC en Nueva York.

“Tenemos cientos de trabajadores de atención domiciliaria para decenas de miles de personas. Se están jugando la vida, pernoctando en casas de algunos ancianos. Distribuyendo alimentos y agua. En otros lugares priorizando a los más vulnerables. el país, Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Mariupol, también en pueblos pequeños”.

La organización de ayuda Shiurei Tora Lubavitch está ayudando a los refugiados a salir de Dnipro

Junto con otras organizaciones judías, hasta ahora han logrado que unos 7.000 judíos ucranianos crucen la frontera con Moldavia, Polonia, Hungría y Rumania. El JDC ha logrado recaudar 30 millones de dólares en donaciones para Ucrania en las últimas semanas.

“La idea de dar y ayudar está realmente en la base del judaísmo”, dice Katie Gerenstein, quien creció en Londres y emigró a Israel en 2009. “En la enseñanza judía, se pide que des el 10 % de tu salario todos los meses. ayudar a otras personas".

Katie Gerenstein espera que los regalos ayuden a distraer a los niños un poco de lo que han pasado. "Espero que les ponga una sonrisa en la cara y que, por el momento, puedan volver a ser niños después de todo lo que han pasado. Niños inocentes, jóvenes, felices, peleándose por quién recibió qué y disfrutando, con suerte, de lo que hay en su paquete". "