Miércoles 16.03.2022 - Última actualización - 18:53

18:45

No aceptan la propuesta

Entre Ríos: la mitad de los docentes se adhirió a la tercera jornada de huelga

El gobernador Gustavo Bordet adelantó que se descontarán los días de paro y que no se efectivizará el aumento salarial "hasta que no se acepte" la propuesta.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Gobierno de Entre Ríos afirmó este miércoles que la mitad de los docentes se adhirió a la tercera jornada del paro declarado en reclamo de una mejor propuesta de aumento salarial y reiteró que se descontarán de los sueldos los días no trabajados.

Las autoridades entrerrianas habían ofrecido un aumento salarial del 45,45% en cuatro tramos a pagar hasta septiembre.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el gremio mayoritario; y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) llevaron a cabo la medida de fuerza, en tanto que el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) llamó al "volver al diálogo y negociación", según se informó desde el Consejo General de Educación (CGE) provincia.

Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet adelantó que se descontarán los días de paro y que no se efectivizará el aumento salarial "hasta que no se acepte" la propuesta. Tenés que leer Entre Ríos: el gobernador anunció el descuento de los días no trabajados a los docentes en paro

Según un relevamiento del CGE, las mayores adhesiones al paro se registraron en los departamentos de Victoria (68%), La Paz y Federal (65%) y Paraná (62%), mientras que Diamante (24%) y Tala (28%) fueron los que menos ausencia tuvieron.

La oferta gubernamental establece incrementos sobre la base de los haberes de enero de 2022, de manera escalonada en marzo (21,21%), junio, agosto y septiembre (8,08% cada mes).

Además, desde el Gobierno se comprometieron a convocar a reuniones en septiembre para "rever la pauta salarial de acuerdo a la variación inflacionaria", se indicó.

Con esta propuesta, se eleva a $ 61.139 el salario inicial de un docente de grado en Entre Ríos y a $ 99.975 el sueldo de un maestro de jornada completa.

La jornada de protesta se enmarca en los cuatro días de paro que establecieron los afiliados a Agmer y AMET, que finalizaría con un nuevo paro mañana, en reclamo de un adelantamiento de los plazos de aumentos y revisión.

Los gremios esperan también una mejor propuesta salarial donde "quede explícito cómo hará el Gobierno provincial para recuperar el 16% que los salarios docentes perdieron en 2020" y que "aún no fue saldada".

Por su parte, Sadop llamó a "recurrir al diálogo" y evitar "cualquier determinación de orden unilateral y forzosa", y convocó a una negociación "cooperativa y no agonal", y con "diálogo y consensos".

"Lamento haber llegado a esto, hemos hecho la mejor propuesta para los docentes, presentaron una contrapropuesta, la aceptamos e inexplicablemente la rechazaron luego", había dicho Bordet en los últimos días.

Para el mandatario, "podemos discutir, pero con los chicos teniendo clases porque los perjudicamos y generamos una brecha muy desigual con la educación privada que sí tiene clases normales".

