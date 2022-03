https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.03.2022

7:05

Fútbol de ascenso Se inicia la sexta fecha de la Primera Nacional

Con dos encuentros, se dará comienzo a la fecha 6 de la Primera Nacional, torneo de ascenso que brinda el pase a la máxima división del fútbol argentino.

Desde las 15.05 horas, Sacachispas recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza; partido que será dirigido por Mario Ejarque. En tanto que a las 17.05, Altanta será local frente a Almirante Brown; Luis Lobo Medina se encargará del arbitraje.



La fecha seguirá el viernes a las 15:05 cuando Brown de Adrogué será anfitrión de Estudiantes de Río Cuarto con Sebastián Bresba como árbitro y a las 16 San Telmo recibirá al Deportivo Riestra con Rodrigo Rivero como juez.



Luego, a las 17:30, San Martín de San Juan será local de Villa Dálmine con arbitraje de Bruno Bocca, a las 19:10 Atlético Rafaela recibirá a Temperley con Jorge Broggi como juez.



En tanto, a las 20 Tristán Suárez jugará frente a Nueva Chicago con arbitraje de Ramiro López, mientras que a la misma hora Agropecuario de Carlos Casares será local de Deportivo Maipú de Mendoza con Fabricio Llobet como juez y a las 21:10 Instituto se enfrentará en Córdoba a Quilmes con Sebastián Zunino como árbitro.



Las posiciones: Belgrano, 13 puntos; Guillermo Brown, 12; Brown de Adrogué y Deportivo Riestra, 11; San Martín (T), Almirante Brown y Almagro, 10; All Boys, Deportivo Maipú (Mendoza) e Instituto, 9; Independiente Rivadavia, Deportivo Madryn, Chacarita y Gimnasia de Jujuy, 8; Alvarado, Quilmes y Chaco For Ever, 7; Atlanta, Defensores de Belgrano, Nueva Chicago, San Telmo y Estudiantes de Río Cuarto, 5; Gimnasia (Mdza), Atlético Rafaela, Ramón Santamarina (T), Temperley, Tristán Suárez, Sacachispas, Ferro, San Martín (SJ) y Flandria, 4; Estudiantes (BA), Deportivo Morón, Atlético Güemes y Villa Dálmine, 3; Agropecuario, 2; Mitre (SdE), 1.