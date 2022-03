https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El concejal santafesino solicitó al Gobierno Provincial que tome medidas urgentes para trasladar a las personas detenidas en comisarías y sedes policiales de nuestra ciudad a establecimientos del servicio penitenciario. En la actualidad hay alojados 335, cuando la capacidad es de 138: una sobrepoblación de casi el 150%.

Pide medidas urgentes Garibaldi: "Si la policía está cuidando presos en las comisarías, no está en la calle previniendo el delito"

A través de un proyecto presentado en el Concejo Municipal, Paco Garibaldi solicitó al Gobierno provincial que tome medidas urgentes para trasladar a las personas detenidas en comisarías y sedes policiales de nuestra ciudad a establecimientos del servicio penitenciario, ya que actualmente se encuentran alojados 335 detenidos, cuando la capacidad es de 138: una sobrepoblación de casi el 150%. En el día de hoy, durante la sesión del Concejo de Santa Fe, el edil expresó: "Este tipo de medidas no necesitan de grandes presupuestos, ni plazos extensos, dependen exclusivamente de la decisión política del gobierno provincial de dar curso a estos traslados e incrementar los patrullajes en la ciudad para cuidarnos a todos los santafesinos que no queremos acostumbrarnos a vivir con miedo”. En este marco también se manifestó contra la falta de iniciativa por parte de la ejecutivo provincial: “Aturde el silencio y la falta de respuesta del gobierno, quién es el responsable de las fuerzas de seguridad y de llevar tranquilidad a cada santafesino. No hemos visto, y es porque claramente no existe, aún ya en durante el tercer año de este gobierno, aunque sea un título de un plan de seguridad para Santa Fe”.



Fue este jueves que los concejales y concejalas acompañaron el Proyecto del concejal Garibaldi para aumentar el número de agentes policiales en tareas de prevención del delito y el mantenimiento de la seguridad en la ciudad, quitándoles la responsabilidad de custodiar detenidos en las comisarías. "Es necesario poder articular entre los distintos niveles de gobierno para poder accionar de manera eficiente ante esta problemática que es una de las que los vecinos más reclaman una solución”, finalizó.



Una problemática en crecimiento



El número de personas privadas de libertad en espacios policiales -fundamentalmente en comisarías y alcaidías- ha tenido en los últimos años una fuerte presencia en el territorio provincial. Más de una de cada diez de las personas privadas de libertad en el año 2021 estaban alojadas en sedes policiales (13,1%). Esta proporción representa un incremento leve en comparación con la de 2020 (12,4%), que había constituido ya un porcentaje más elevado a los visualizados para los cuatro años anteriores, durante la gobernación de Miguel Lifschitz, cuando los datos arrojaban los siguiente indicadores: 2016 (9,6%), 2017 (7,8%), 2018 (7%) y 2019 (7,3%).



Actualmente existe una notable superpoblación de presos detenidos en comisarías del Departamento La Capital, ya que la cantidad de personas privadas de la libertad en sedes policiales es de 335, cuando la capacidad es de 138: una sobrepoblación de 197 personas (142%), siendo la Unidad Regional I la que supera en mayor medida la capacidad de sus espacios de detención.