Vacunación: habrá cuarta dosis para argentinos inmunizados con Sputnik

Será para aquellos que precisen viajar a países en los que la dosis rusa no está autorizada, como parte del plan de vacunación de nuestro país

Tras conocerse que la Organización Mundial de la Salud (OMS) retrasará, a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, los ensayos para aprobar el uso de emergencia de la Sputnik V. En ese sentido, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que habilitarán la vacunación con una cuarta dosis a personas que hayan sido inoculadas con el suero ruso y que “necesiten viajar” a países en los que no está autorizado.

“Tiene que presentar la evidencia que tiene que viajar y firmar un consentimiento informado porque no tiene recomendación sanitaria y es una decisión personal, no lo recomendamos”, advirtió.

“Nosotros estamos en contacto con la OMS y el avance que se logró fue enorme, el Instituto Gamaleya y la Federación Rusa presentaron más 800 documentos, todos los documentos, y estaba programada la visita de inspección y justo sucede la situación relacionada a la guerra y se posterga”, remarcó Vizzotti en diálogo con Radio Con Vos.

“Lo que se posterga es que la OMS pueda hacer la evaluación para incorporar en la lista de emergencia a la Sputnik”, explicó.

En ese sentido, indicó que el Ministerio tomó una decisión en relación con las personas que recibieron dos o tres dosis de la vacuna rusa. “Nosotros acabamos de terminar una reunión avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar”, señaló.

Consideró además que no se trata de un problema relacionado con la efectividad del suero. “Es un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente de decisión de países de no aprobar una vacuna que tiene probada la eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa”, manifestó.