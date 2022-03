Polonia apuesta a la victoria ucraniana, según un militar de Cracovia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrevistado forma parte de la quinta rama de la Fuerza Armada, perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional. En la oportunidad, brindó su mirada sobre el conflicto armado que golpea fuertemente a Ucrania, y expresó su temor ante los efectos que podría sufrir Polonia por su apoyo al gobierno ucraniano.

El enviado especial de El Litoral, Bryan Meyer, en su paso por Cracovia, ciudad que se ubica al sur de Polonia, entrevistó a un integrante de la Fuerza de Defensa Territorial.

Al ser consultado, sobre su mirada acerca de lo que está pasando en su país en el marco de este conflicto armado, el polaco describió a la situación como “preocupante” y dijo estar “muy involucrados, apoyando intensamente a la frontera este de Polonia”.

En este sentido, el entrevistado afirmó que la mayoría de los polacos “están a favor de que Ucrania gane la guerra, por lo que se encuentran brindando su apoyo a todos los hermanos ucranianos”.

Al momento de hablar, si existe o no temor ante los efectos que podría tener Polonia ante la escalada que la guerra está teniendo por su apoyo al gobierno ucraniano, el Capitán reveló que el miedo existe, por que saben que “Putin expresó que con Ucrania no está satisfecho”, por lo que los países que forman parte del trato de Varsovia sienten que se refiere sobre ellos, o que son próximos en la lista, es decir, todos los países de la OTAN que apoyan a Ucrania”, manifestó en dialogo con El Litoral..

No obstante, consideró que no es suficiente para Ucrania las sanciones a Rusia, como tampoco el apoyo que ha recibido hasta entonces, al tiempo que explicó que oficialmente “es lo que nosotros estamos permitidos y limitados a hacer. No se puede desobedecer aquello que determine la OTAN”, concluyó.