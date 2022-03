https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lidera Almirante Brown Se completa la séptima fecha de la Primera Nacional

Este miércoles se disputará el grueso de los partidos correspondientes a la séptima jornada de la Primera Nacional; certamen de ascenso argentino, que tiene como único puntero a Almirante Brown con 14 puntos.

La fecha, comenzó con el triunfo de Estudiantes de Buenos Aires ante Flandria por 2 a 1, victoria de Instituto de Córdoba sobre Independiente Rivadavia de Mendoza, Almirante Brown superó por la mínima a San Martín de San Juan y Estudiantes de Río Cuarto venció a Chacarita.

Cómo está Nacho 🔥 pic.twitter.com/DfFBNFQXmU — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) March 22, 2022

Los 14 partidos para hoy serán:

Almagro vs. Defensores de Belgrano

Villa Dalmine vs. Chaco For Ever

Deportivo Maipú vs. Tristán Suárez

Alvarado vs. Brown (A)

Deportivo Madryn vs. Brown (PM)

Riestra vs. Gimnasia (M)

Nueva Chicago vs. San Martín (T)

Ferro vs. Sacachispas

Deportivo Morón vs. Atlético Rafaela

Temperley vs. Santamarina

Quilmes vs. Agropecuario

Belgrano vs. San Telmo

Gimnasia (J) vs. Atlanta

Güemes vs. All Boys