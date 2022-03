https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 23.03.2022 - Última actualización - 17:21

17:18

El edil santafesino participó de la reunión del Consejo de Seguridad de Santa Fe y se mostró de acuerdo con las medidas para incrementar el control del delito en motovehículos. También pidió respuestas urgentes al reclamo de los trabajadores de delivery.

Consejo de Seguridad Garibaldi: "Hay que poner el foco en la prevención de los delitos con motovehículos" El edil santafesino participó de la reunión del Consejo de Seguridad de Santa Fe y se mostró de acuerdo con las medidas para incrementar el control del delito en motovehículos. También pidió respuestas urgentes al reclamo de los trabajadores de delivery. El edil santafesino participó de la reunión del Consejo de Seguridad de Santa Fe y se mostró de acuerdo con las medidas para incrementar el control del delito en motovehículos. También pidió respuestas urgentes al reclamo de los trabajadores de delivery.

Uno de los principales anuncios durante el Consejo de Seguridad de Santa Fe, convocado por el municipio y con la presencia del Ministro de Seguridad, autoridades del MPA, concejales, legisladores, autoridades policiales, judiciales y miembros de la red de vecinales, fue el de la habilitación a la policía de Santa Fe para el control y la detención de motocicletas, uno de los principales medios sobre los que se producen los delitos en la ciudad.



Al término de la reunión, el concejal Julio “Paco” Garibaldi expresó: “Es un paso decisivo en la lucha contra el delito en moto, pedimos al Gobernador que firme el Decreto para ponerlo en marcha cuanto antes. Ahora la policía, tendrá más herramientas para combatir esta modalidad delictiva, una de las más frecuentes en la ciudad. Celebro estos encuentros y las acciones que de ahí se desprenden, ya que la problemática de la seguridad nos exige estar activos y con acciones concretas. Ahora necesitamos construir una verdadera agenda de trabajo, ya que ingresamos en el tercer año de la gestión de Perotti, y más allá de actuar cuando se presenta una escalada del delito, necesitamos planes a largo plazo que nos de un horizonte de acción para bajar todos los indicadores delictivos”.



Sobrepoblación de presos en cárceles



El pasado jueves en la sesión del Concejo Deliberante de la ciudad, Garibaldi había planteado el exceso de presos alojados en las comisarías de Santa Fe, solicitando al ejecutivo provincial que disponga su traslado a las penitenciarías provinciales.



Consultado por este tema el edil afirmó: “Volvimos a plantear la situación de la superpoblación en las comisarías que afecta claramente la cantidad de agentes asignados al patrullaje, un hecho que cobra aún más relevancia ante los anuncios de un desembarco de vehículos policiales para reforzar la prevención. Si los policías de la ciudad están cuidando internos en las comisarías, perdemos oportunidades de mayor presencia policial en las calles, que es donde se necesita estar”.



Por último el concejal se refirió a los jóvenes que trabajan en las distintas aplicaciones de delivery de la ciudad, que se encontraban manifestándose mientras se llevaba a cabo la reunión: “Fueron una pieza fundamental para sobrellevar los primeros meses de la pandemia, pero ahora están sufriendo entre 8 y 12 robos por día y no podemos mirar para el costado. No solo pierden sus elementos de trabajo y por consiguiente la posibilidad de seguir realizando su actividad, si no que, en muchos casos, aún deben seguir pagando aquellas cosas que le fueron robadas y que habían adquirido en cuotas. Es una situación desesperante y requiere una respuesta inmediata”.