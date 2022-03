https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ordenaron suspender el carnet de conducir a un hombre que no paga la cuota alimentaria de su hija

Una jueza rosarina resolvió retirarle el registro a un hombre que hace más de un año que no cumple con la obligación monetaria ni responde las intimaciones judiciales.

Este viernes, la jueza Andrea Brunetti decidió suspender la licencia de conducir de un hombre que hace más de un año que no cumple con el pago de la cuota alimentaria de su hija. La resolución se da en simultáneo con un proyecto que ingresó al Concejo municipal rosario que va en sintonía con esta acción.

Según detallaron desde el juzgado, en noviembre del 2020 se le fijó al padre el pago de un arancel mensual. Pese a esto, el hombre nunca abonó esta cuota por lo que fue inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y se lo intimó a pagar bajo apercibimiento de una multa diaria de casi tres mil pesos.

Sin embargo, el hombre continuó sin cumplir con su obligación y tampoco respondió las intimaciones judiciales. Ante esto, la jueza Brunetti ordenó que se le suspenda la licencia de conducir y otros permisos habilitantes para manejar, además de mantener vigente la multa por cada día que pase hasta que pague.

Proyecto de ordenanza

En sintonía con esta decisión judicial, el Concejo Municipal de Rosario discute en comisiones un proyecto de la edila Jesica Pellegrini que propone utilizar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que actualiza mensualmente el Poder Judicial, para impedir que estas personas puedan renovar o sacar por primera vez las licencias.

