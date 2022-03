Arabia Saudita bombardeó Sanaa y el puerto hutí en Yemen

La alianza militar encabezada por Riad realizó como acto de represalia un bombardeo en Sanaa y en el puerto de Al Hudeida, después que Arabia Saudita fuera atacada por los rebeldes hutíes ayer viernes, ataque que alcanzó entre otros objetivos unas instalaciones petroleras de Aramco en Yeda.

El bombardeo de la aviación saudí en la ciudad de Al Hudeida (en el oeste del país), donde se encuentra el principal puerto Yemen y que al igual que la capital está bajo control de los insurgentes, originó un gran incendio en unos depósitos de combustible en la zona portuaria, indicaron a Efe testigos presenciales. El ataque saiditta dehó al menos ocho personas murieron y cuatro resultaron heridas, según medios locales.

🇾🇪| Saudi Coalition carried out a series of airstrikes on the Capital City of Sanaa , leaving behind 12 civilians dead and several others wounded. #اليمن #السعودية #الحوثي #Yemen pic.twitter.com/eofBDkFBEp