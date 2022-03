https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 27.03.2022 - Última actualización - 10:28

10:21

Con ocho partidos Comienza una nueva fecha de la Primera Nacional

La Segunda División del fútbol argentino, que tiene a Belgrano y Brown de Puerto Madryn como líderes, tendrá este domingo el inicio de la octava fecha.

Cabe destacar, que los juegos restantes del ascenso argentino se disputarán el día lunes.

Programación

15.30 horas Sacachispa vs. Mitre

15.35 horas Chacarita vs. Alvarado

16.00 horas All Boys vs. Deportivo Riestra

16.00 horas San Telmo vs. Villa Dálmine

16.00 horas Brown (PM) vs. Estudiantes (RC)

16.40 horas Gimnasia (M) vs. Belgrano

17.30 horas San Martín (SJ) vs. Gimnasia (J)

18.40 horas Chaco For Ever vs. Alte. Brown