Martes 29.03.2022

Desabastecimiento

Estaciones de Servicio piden al gobierno que facilite la importación de gasoil

El gerente de CECHA, Guillermo Lego, advirtió que "no tenemos la provisión completa de nuestra refinerías para abastecer a todo el mercado". “Tendremos un invierno complicado , la cosa no está bien".

Directivos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) reclamaron al gobierno que conceda mayores incentivos a las refinerías para la producción de gasoil o facilidades para importar, ante el faltante de combustible que se registra en el mercado local. "Vamos a tener una reunión con la Secretaría de Energía para ver qué alternativas le puede dar incluso a las empresas petroleras para que produzcan más o tengan la facilidad para importar. Alguna salida hay que buscar", afirmó el gerente de CECHA, Guillermo Lego, en declaraciones al programa Sin Relato por radio 990. El empresario aclaró que "desde fines de febrero ya empezó a notarse cada vez más faltante de gasoil porque los productos están teniendo problemas, entiendo que hay empresas que deben importar parte de los productos para abastecer y no lo están haciendo por el alto costo que representa". Consideró que en el país "no tenemos la provisión completa de nuestra refinerías para abastecer a todo el mercado, especialmente a todo el agro" y estimó que el precio del gasoil debería "estar 40% más del valor que está ahora" si se tomara como parámetro el precio de importación. Además, explicó que el canal minorista el precio de los combustibles estuvo congelado por nueve meses pero que "hay un canal que es el mayorista que el precio no está congelado". "De ahí viene el problema, los clientes del agro vienen a cargar daos mil litros se encuentran que el producto no lo tienen y tienen que ir al mayorista que se lo va a vender más caro", señaló el gerente de CECHA. "Es una bola de nieve, se está complicando un poco más lamentablemente. Tendremos un invierno complicado , la cosa no está bien", advirtió el empresario al señalar que para poder importar el gasoil se necesita que el campo venda la cosecha y para ello se requiere del combustible que hoy escasea en el país.



