Alejandro Domínguez adelantó que podría volver la Copa Intercontinental

El Mundial de Clubes es una competencia terriblemente esquiva para los equipos sudamericanos, ya que sólo pudieron ser campeones en tres ocasiones desde 2005. Por eso, muchos fanáticos recuerdan con nostalgia la Copa Intercontinental, su antecesora, que brindaba partidos muchos más parejos con grandes victorias para los clubes de Sudamérica por sobre sus pares de Europa. Mientras la FIFA quiere extender el actual formato, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, dejó entrever que tiene otra cosa en mente.

Luego de estar presente en el sorteo de la Copa Libertadores 2022, Domínguez acudió a la Asamblea General de la Asociación de Clubes Europeos y con un tweet encendió los rumores de un posible regreso de la vieja Intercontinental: “La Conmebol aspira a proyectos en conjunto con la ECA y la UEFA. ¿Quizás el regreso de la Copa Intercontinental?”, escribió en Twitter con una foto junto a Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la organización europea. Y en su traducción al español agregó: "Un partido intercontinental en el que brille el talento sudamericano y europeo".

Thank you very much Nasser Al-Khelaifi of @ECAEurope for the invitation to your General Assembly.



CONMEBOL aspires joint projects with ECA and UEFA. Perhaps the return of the Intercontinental Cup? 👀 pic.twitter.com/J1FcGCknmV