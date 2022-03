Nueva reunión regional del comercio organizada por Fececo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.03.2022 - Última actualización - 17:16

17:09

Se trata de la Región Centro Este de la entidad, que comprende centros comerciales de los Dptos. La Capital y San Jerónimo. Problemáticas comunes que se debaten en una mesa con idéntico objetivo: mejorar las condiciones del sector.

"La regional hay que entenderla como un espacio para intentar alcanzar soluciones a problemas comunes de una zona determinada”. La definición pertenece a Martín Salemi, presidente del Centro Comercial de Santa Fe (CCSF), y resume el espíritu del espacio regional que propone la Federación de Centros Comerciales de la Provincia (Fececo) ante los diferentes aspectos que vinculan al sector del comercio y los servicios.



En limpio: la venta desleal, la actividad informal y las disrupciones de la cadena productiva fueron los puntos salientes de la reunión de la Región Centro Este de Fececo -en la sede de la institución-, más allá de que se abordó un amplio temario. Pero en ese aspecto puntual, “existen dos caras de una misma realidad: el vendedor ambulante que compite deslealmente contra alguien que tiene un local comercial establecido, y aquel que fue expulsado del sistema producto de la pandemia y hoy está vendiendo desde un showroom en su casa. Lógicamente al bolsillo individual le conviene cerrar un negocio, no pagar alquiler, no tener empleados ni cargas sociales, etc., y llevarse sus clientes a un showroom, que puede ser una habitación de su casa, vender los productos a un 30 por ciento menos que el resto pero sin tener que abonar nada de lo que pagan los locales establecidos”, detalló Salemi a este medio.



Ante esa competencia desleal, el dirigente propone “buscar la manera de recuperar esa masa aportante, porque si no la base imponible se achica ya que cada vez somos menos y el Estado necesita que cada vez aportemos más, pero sigue pescando en la misma pecera con menos peces. Vamos a buscarlos a esos vendedores y a seducirlos para que estén dentro del sistema”.

Espacio de consenso



Respecto del encuentro, fue la reunión previa a la asamblea de la federación, prevista para el 21 de abril, donde ya se definió la sucesión de la Vicepresidencia Regional que recaerá en Julio Cauzzo -de Sauce Viejo-, y lo van a acompañar José Ferrero -Gálvez- y Karina Barchiesi -Rincón-.



“La idea es que todos conozcan cómo trabaja la federación y cómo se coordina la agenda con CAME y CAC, y cuál es la llegada que tiene la entidad al Ministerio de la Producción y al gobierno provincial”, puntualizó Martín Salemi. Luego se empezó habló sobre temas puntuales del comercio santafesino, donde “se hizo eje en la parte alimenticia, ya que el planteo fundamentalmente pasa porque quizás los mayoristas entran en una competencia desleal con ventas minoristas. También el problema del control de los precios, en el cual se controla el último eslabón de la cadena que es la venta al público, pero no son formadores de precios. Y los otros puntos de debate fueron el problema laboral, la falta de poder adquisitivo, los costos de la energía para el sector, la presión tributaria y todo el inconveniente de la ilegalidad y la informalidad desde lo digital, punto en común en casi todas las localidades”.



Esta regional es una de las más fuertes. La integran centros comerciales e industriales de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Rincón, Monte Vera, Laguna Paiva, Recreo, Barrancas, San Genaro, Gálvez, Maciel y Coronda. Por ende, “hay mucho trabajo por delante y aspectos por discutir a futuro”, aseguró el titular del CCSF. “Pero el tema de las ventas por internet es algo que llegó para quedarse, no se puede frenar. Incluso, a nivel mundial está desapareciendo la intermediación, ya que las empresas ofrecen sus productos, cualquiera que fuere, directamente al consumidor final. Entonces va a tener que rediscutirse la cadena comercial, sobre qué rol ocupa el mayorista, el consumidor final, el fabricante, etc. etc., pero todo se da también en un marco de incertidumbre legal y jurídica. El grave problema que tiene la Argentina es la inflación, y si no la controlamos, la realidad indica que no vamos a poder hacer mucho: cada uno impone sus reglas de juego para poder vender y el Estado es un elefante pero no controla. Entonces se terminan denunciaron entre los propios integrantes de la cadena, pero lo que tenemos que denunciar es que el Estado controle, si pasa eso tiene los recursos y los impuesto que se pagan son, en parte, para esa finalidad”.



“Una gran satisfacción”



Para el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario Sauce Viejo es una instancia especial, dado que su presidente, Julio Cauzzo, será el principal referente -vicepresidente regional- de este espacio institucional del comercio zonal.



“Para nuestro centro comercial es una satisfacción enorme poder tener un lugar en la Regional Centro Este de una entidad tan importante como la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe. En lo personal, me honra que los colegas me hayan elegido para tan elevada responsabilidad. En el plano colectivo, significa no sólo una demostración que Sauce Viejo y su centro comercial atraviesan un buen momento institucional, sino que además es un ámbito propicio para el plateo y solución de problemáticas del sector”. expresó Cauzzo.