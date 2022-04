"Quejas" de lo cordobeses por la interpretación del acento en la nueva película de Francella de Netflix

El 30 de marzo llegó el esperado estreno de "Granizo" la nueva película de Netflix que tiene como protagonista a Guillermo Francella y elenco argentino.

Como se esperaba, el contenido es uno de los más elegidos por los usuarios del país y en las primeras 48 horas ya se generó la primera polémica.

Sin entrar en detalles sobre la historia, se puede decir que Francella interpreta a un famoso meteorólogo de la TV, conocido como el “infalible” que jamás le pifió a un pronóstico… hasta que sucede. Entonces, el personaje "huye" a Córdoba y se encuentra con su hija con la cual no mantiene la relación más estrecha.

La actriz Romina Fernandes, quien interpreta a la hija del personaje de Francella en el film, es una mujer cordobesa. Sin embargo, su interpretación del acento tan característico que tienen las personas que viven en esta provincia argentina no gustó y los usuarios lo manifestaron en las redes sociales.

"Lo exagerado que está el acento cordobes en la nueva película de Francella, por favoooooor", publicó una usuaria de Twitter.

"Es un insulto a la cultura de Córdoba, a los actores cordobéses y al cine en http://general.La primera línea de un cordobés es culiao , en serio?", publicó otro usuario.

"No nos gusta que en Granizo "actúen de cordobeses" ya que hacen una tonada malísima", agregó otro usuario indginado.

