Viernes 01.04.2022 - Última actualización - 17:47

17:37

Este viernes

Federico Aramburu: imputaron al principal sospechoso por la muerte del ex Puma

Loik Le Priol, de 27 años, ex militar y miembro de un movimiento de ultraderecha, fue inculpado por "asesinato" y "posesión de armas".

Crédito: Gentileza

El principal sospechoso del asesinato del exjugador de rugby argentino Federico Martin Aramburu, el 19 de marzo pasado en París, fue imputado formalmente este viernes y aguardará el juicio detenido.



Loik Le Priol, de 27 años, ex militar y miembro de un movimiento de ultraderecha, fue inculpado por "asesinato" y "posesión de armas" y deberá responder por esos cargos, informó la agencia AFP.



El sospechoso y ahora imputado fue extraditado el jueves desde Hungría, lugar al que huyó tras el crimen y en el que fue arrestado el 23 de marzo en el puesto fronterizo de Zahony, cerca de Ucrania.



Otras dos personas ya han sido imputadas y encarceladas por este asesinato, que se produjo tras una refriega en un bar en pleno centro de París. Tenés que leer Crimen de Aramburú: la justicia húngara entregará a Francia al presunto asesino



Romain Bouvier, de 31 años, enfrentará cargos por "asesinato" y otros dos delitos vinculados a la tenencia de armas. Sospechoso también de haber disparado contra Aramburu, fue encarcelado en la prisión de la Santé en París.



Además una mujer de 24 años, presentada como pareja sentimental de Le Priol, fue también imputada y puesta en prisión provisional por "complicidad de asesinato" como sospechosa de conducir el vehículo desde el que ambos hombres habrían disparado.



Aramburu fue asesinado a tiros después de un altercado en un bar del barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés, donde había acudido para ver un partido de rugby entre Francia e Inglaterra. Con información de Télam

