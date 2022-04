https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 03.04.2022 - Última actualización - 17:42

12:46

Efectos colaterales del cachetazo

Tras el escándalo en los Oscars y la renuncia a la Academia, Netflix "le soltó la mano" a Will Smith

La plataforma de streaming anunció la suspensión de "Fast and Loose". Es otra repercusión del escándalo que generó en Hollywood el golpe que el actor le propinó a Chris Rock por bromear sobre el cabello de Jada Pinkett en la ceremonia de los Premios Oscar.

Netflix anunció la suspensión de "Fast and Loose", película que iba a protagonizar Will Smith. Fast and Loose iba a comenzar cuando John Riley (Will Smith) se despierta en Tijuana después de ser dado por muerto sin absolutamente ningún recuerdo, sigue una serie de pistas para descubrir su identidad. Sin embargo, luego del escándalo en los Premios Oscar que tuvo como centro al actor estadounidense ante Chris Rock, la cinta se suspendió. A eso hay que sumarle que el director que había sido elegido, David Leitch, se había bajado del proyecto una semana antes del episodio en la ceremonia de los Oscar.

