Louis van Gaal, entrenador de Países Bajos, reveló que padece cáncer de próstata

El experimentado DT Louis Van Gaal, actualmente conductor del seleccionado neerlandés que participará del Mundial Qatar 2022, reveló que sufre de cáncer de próstata.

La noticia generó conmoción en el mundo del fútbol y los principales clubes, muchos de ellos dirigidos por Van Gaal, publicaron mensajes de apoyo.

El entrenador, de 70 años, lo contó en un programa "Humberto" de la televisión de Países Bajos: "Ellos me veían las mejillas coloradas y pensaban 'qué tipo tan sano', pero no es el caso", refirió sobre la reacción de sus dirigidos tras acudir a las sesiones de radioterapia.

El entrenador que dirigió a Ajax, Barcelona, Bayern Múnich y Manchester United y en varios ciclos a la "Naranja" prefirió contar ahora su situación para no afectar a sus futbolistas. "Creo que no se lo dices a la gente con la que trabajas porque podría influir en sus elecciones, en sus decisiones", comentó.

La cuenta oficial del seleccionado neerlandés publicó una foto de Van Gaal y un corazón.

"Todo nuestro apoyo y solidaridad con Louis Van Gaal, que ha anunciado que sufre un cáncer de próstata. Deseamos que tenga una rápida y total recuperación. ¡Mucha fuerza, Louis!", escribió Barcelona.

Manchester United, por su parte, envió: "Manchester United respalda a Louis van Gaal en su lucha contra el cáncer. Mucha Fuerza".

Everybody at Manchester United is fully behind our former manager, Louis van Gaal, in his battle against cancer.



Sending you strength and courage, Louis ❤️ pic.twitter.com/axcB7mV5To