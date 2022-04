https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Palm Beach

Macri almorzó con Trump en Estados Unidos

El ex presidente argentino se reunió este jueves con el ex mandatario norteamericano y juntos dialogaron sobre la realidad mundial y la relación entre ambos países.

Crédito: Twitter @mauriciomacri

El ex presidente argentino Mauricio Macri se reunió este jueves con el ex mandatario de los Estados Unidos Donald Trump durante su paso por esa nación norteamericana y juntos dialogaron sobre la realidad mundial y la relación entre ambos países. "Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos", afirmó el líder del PRO. Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos. @RealDonaldTrump pic.twitter.com/biSIbvtzHx — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 7, 2022 En su cuenta de la red social Twitter, Macri publicó una fotografía de ambos durante un almuerzo. El encuentro tuvo lugar en la residencia del magnate norteamericano Mar-a-Lago en Palm Beach. El almuerzo entre Macri y Trump viene a confirmar la buena relación que ambos mantienen desde hace décadas, cuando actuaban en la actividad privada, lo que se mantuvo cuando estuvieron al frente de sus administraciones en Argentina y Estados Unidos.

