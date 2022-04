https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hecho se registró el jueves por la noche, cuando el jefe de Delitos no se encontraba en el lugar al igual que su pareja, también integrante de la fuerza de seguridad.

Le desvalijaron la casa a un comisario en San Juan

Uno de los jefes de la Policía de San Juan fue víctima de delincuentes que ingresaron a su vivienda ubicada en Pocito y se llevaron pertenencias, luego de violar el sistema de seguridad del domicilio. Se trata del comisario de la División de Delitos José Luis Lucero, quien alertó a las autoridades y ahora los responsables son intensamente buscados.

El hecho ocurrió cerca de las 21.30, según precisaron las fuentes a Tiempo de San Juan, cuando el uniformado y su pareja -también integrante de la Fuerza de Seguridad- no se encontraban en el domicilio.

Acorde indicaron las fuentes, dos sujetos entraron a la casa de Lucero por el fondo de la misma, revolvieron todo y se llevaron una computadora all in one y prendas de vestir. Los ladrones escaparon, luego, en una moto estilo americana.

Personal policial de la Subcomisaría Ansilta interviene en el hecho y se encuentra detrás del rastro de los delincuentes.