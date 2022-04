Suspendieron una audiencia en el caso Francisco Sueldo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Era para discutir si el hombre que provocó la muerte del pequeño puede seguir con el tratamiento en su domicilio, bajo la tutela de su madre.

La junta médica psiquiátrica de La Gallareta había enviado un informe al juez penal Octavio Silva, donde indica que el autor de la muerte del niño se encuentra apto para retornar a su hogar y continuar el tratamiento de forma ambulatoria.



Este lunes se debería llevar a cabo la audiencia en la que se definiría la situación de F. L. pero fue suspendida. “Le consulté a mi abogado por qué, él había pedido unas pericias para conocer el motivo por el cual querían darle la tenencia a su familia y siga con su tratamiento afuera, evidentemente no han reunido suficientes pruebas para sacarlo”, expresó Walter Sueldo, papá del menor que falleció en un accidente protagonizado por L.

“Van a hacer muchos intentos para sacarlo pero nosotros no impedimos que él tenga un tratamiento lo que queremos es que sea lo mejor para la sociedad y para nosotros”, agregó Sueldo y analizó que “se lo dan a una persona mayor que no lo puede cuidar, que no se puede hacer cargo de él. Además necesita terapeutas que estén con él las 24 horas, un centro de rehabilitación y hasta ahora no hay nombres ni nada”.

Por último, manifestó que “sabemos que él algún día va a salir a la calle pero queremos que las cosas se hagan bien”.