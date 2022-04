https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 14.04.2022 - Última actualización - 10:38

10:37

Sería en junio Ya no será ShowMatch: cómo planea Tinelli su vuelta a la TV

Marcelo Tinelli comenzó en los últimos días a diagramar su regreso a la TV, que en principio sería en junio y por la pantalla de El Trece.

A través de diversas historias en su cuenta de Instagram, el mismo conductor compartió los entretelones de la preproducción del nuevo programa que se avecina.

“¡Ya estamos trabajando en el programa de este año! Con el equipo de producción. Se viene un programa nuevo y novedoso... ¡Muy pronto por eltrece!”, publicó el también dirigente de fútbol.

¿Cambios?

El primer gran cambio será el nombre, ya que abandonará "Showmatch" que lo acompaña desde 2005, cuando pasó de Telefe a Canal 9. Sus anteriores nombres habían sido Videomatch, cuando comenzó a emitirse en 1990 por Telefe, y luego El Show de Videomatch, de 1995 a 2004.

“No se va a llamar Showmatch, ya que haremos otro programa, otro formato, otro nombre”, confirmó Tinelli a La Nación.

“El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formatos, algunos de canto, con más jurados, y algunas cosas más que no puedo contar”, había anticipado en una entrevista pasada.

Según se pudo saber, el formato sería algo parecido a "All Together Now", un programa de talentos emitido por la BBC.

Dentro de las principales características de ese show, se encuentra que confluyen nada menos que 100 personas en el jurado, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas.

Se comenzó a emitir en 2018 y tuvo hasta ahora dos temporadas, ambas encabezadas por la excantante de las Spice Girls, Geri Halliwell.