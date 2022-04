https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 14.04.2022 - Última actualización - 19:37

19:31

El entrenador se refirió este jueves a su actualidad en la institución de Avellaneda.

Previo al duelo con Colón Eduardo Domínguez: "Al hincha de Independiente le puedo prometer trabajo y que vamos a ir creciendo" El entrenador se refirió este jueves a su actualidad en la institución de Avellaneda. El entrenador se refirió este jueves a su actualidad en la institución de Avellaneda.

El entrenador de Independiente, Eduardo Domínguez, se refirió este jueves a su actualidad en la institución de Avellaneda y dejó un mensaje para los hinchas, a quienes les prometió trabajo para corregir los problemas del equipo.

"Al hincha le puedo prometer trabajo y que vamos a ir creciendo, vamos a ser competitivos. El hincha nos tiene paciencia, el otro día en el primer tiempo no nos salieron las cosas y cuando entraron los jugadores aplaudieron y se entusiasmaron, logramos hacerlos creer", expresó Domínguez en diálogo con TyC Sports.

En esa línea, el director técnico añadió: "Nosotros somos pacientes, siempre dimos la cara y fuimos para adelante, vamos a seguir corrigiendo las cosas". Y agregó sobre la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, donde el "Rojo" se ubica a cinco unidades de los puestos de clasificación a la siguiente ronda: "La otra zona está mucho más pareja que la nuestra, nosotros debemos jugar con Colón que está a dos puntos y después Aldosivi. Los conozco mucho a los chicos de Colón y (Julio César) Falcioni a los de Independiente. Veremos en el partido cómo nos va a cada uno".

Por otra parte, el entrenador opinó de la inclusión del VAR en el fútbol argentino: "Hay que acostumbrarse a que es el nuevo fútbol. Me gusta el VAR, pero hay que ver cómo lo utilizamos, si lo utilizamos por una rodilla delante de la otra no sé cómo se ve. Viene a dar justicia y dijeron que iban a pasar todos los audios, pero no pasaron nada...".