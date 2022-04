Rufino: protesta de camioneros y caos de tránsito en rutas 7 y 33

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 14.04.2022 - Última actualización - 20:19

20:00

Durante toda la semana en Rufino y zona se sucedieron manifestaciones de transportistas cerealeros reclamando mejoras. Se instalaron en los ingresos de cada localidad santafesina, aminorando el ritmo del tránsito para dar a conocer su reclamo. El miércoles último, la medida generó un caos inaudito con corte total del tránsito, interrumpiendo por más de ocho horas la libre circulación de todo tipo de vehículos con consecuencias nefastas.

Por Ana Inés Dobal

La ciudad de Rufino se paralizó en el comienzo del fin de semana largo por cortes de rutas, como medida de fuerza arbitraria y sin dudas estratégica por parte del gremio de camioneros pidiendo mejoras salariales. Dichos cortes en las arterias nacionales, como modo de llamar la atención por las vías equivocadas, ya es una “fija” en el país del revés. Una vez más, y por la fuerza, los ciudadanos comunes somos víctimas del manejo abusivo de unos pocos.

Foto: Gentileza

Los transportistas de granos nucleados en la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) se concentran desde el lunes pasado al costado de las rutas como medida para visibilizar su reclamo. En Rufino hicieron presencia sobre el cruce de rutas 33 y 7, sin impedir la libre circulación de vehículos, salvo camiones que transportan granos con las consecuencias buscadas ya a la vista, afectando notablemente el ingreso de cereales a los puertos de Rosario, donde el ingreso de camiones cayó un 80 por ciento.



"Una joda bárbara"

Pero el caos se produjo con contundencia desesperante desde anoche. Comenzó el fin de semana largo y el país, haciendo buen uso de la libertad, comenzó a moverse hacia diferentes destinos para aprovechar los días no laborables, pero no pudo ser. En Rufino, a cinco kilómetros de la ciudad, en la intersección de las rutas 7 y 33, se impidió arbitrariamente el paso de vehículos particulares, servicios de colectivos de corta y larga distancia y cualquier movilidad, por casi 10 horas consecutivas.

Mientras tanto, la Terminal de Rufino empezó a nutrirse de pasajeros que esperaban, uno tras otro, servicios hacia diferentes puntos del país, que se retrasaban más y más, con respuestas vacías por parte de los empleados de la Terminal, en comunicación con los choferes frenados, quienes incluso ejecutaban maniobras alocadas y peligrosas, por intentar salir del corte. "Tengo nueve coches parados en el piquete que no pueden avanzar ni retroceder, y no van a poder pasar hasta que levanten la medida", explicó una vendedora y agregó: "Hay algunos choferes -por dos servicios de Arito que llegaron- que están acá por atreverse a circular durante kilómetros por la banquina, con el riesgo que eso implica para ellos y sus pasajeros".

Mientras tanto, la Terminal de Rufino empezó a nutrirse de pasajeros que esperaban, uno tras otro, servicios hacia diferentes puntos del país, que se retrasaban más y más, con respuestas vacías por parte de los empleados de la Terminal, en comunicación con los choferes frenados, quienes incluso ejecutaban maniobras alocadas y peligrosas, por intentar salir del corte. “Tengo nueve coches parados en el piquete que no pueden avanzar ni retroceder, y no van a poder pasar hasta que levanten la medida”, explicó una vendedora y agregó: “Hay algunos choferes -por dos servicios de Arito que llegaron- que están acá por atreverse a circular durante kilómetros por la banquina, con el riesgo que eso implica para ellos y sus pasajeros”.

Niños, abuelos y gente común, esperaron con incertidumbre la suerte de su destino, incluso yendo en remises particulares desde la Terminal hacia el “piquete”, en medio de la madrugada, para intentar encontrar, interceptar y acceder a su coche correspondiente, y adentrarse, en el mejor de los casos, ya en su butaca, a esperar “a la buena de Dios” la decisión de liberación del tránsito de los camioneros ejerciendo "el poder", o expuestos a la decisión de choferes cansados, víctimas de sus emociones, desesperados por llegar a destino, tomando decisiones de riesgo.

Durante el corte, vehículos particulares con familias enteras e interminable cantidad de servicios de colectivos que no podían buscar a sus pasajeros en Rufino, ni regresar para tomar otra vía alternativa, fueron afectados por esta medida inesperada. Un servicio con destino a Mendoza, por ejemplo, de la empresa San Juan, que salió de Buenos Aires antes de las 19 de este jueves, y debía pasar por Rufino a las 1.15 de la madrugada, lo hizo finalmente más de ocho horas después de la hora establecida, dejando a pasajeros confundidos, viviendo horas eternas a la deriva en mitad de la noche, descompuestos de frío e incluso perdiendo trabajos pautados y pasajes, víctimas de semejante locura antidemocrática.

Por tiempo indeterminado

La posibilidad de más piquetes en el trayecto hacia su destino final, no se descarta, ya que la medida de fuerza de Fetra es por tiempo indeterminado y podría continuar durante todo el feriado. Si no logran negociar la actualización de las tarifas de transporte y asegurar la disponibilidad de gasoil para circular, como reclamo específico, los camioneros alertan con extender la medida y esperan que el gobierno nacional convoque a una mesa de negociaciones, cosa que aún no ha sucedido, por lo que hay chances de más caos. La consecuencia nefasta ya a la vista, suma también accidentes de tránsito terribles, producto de las maniobras fuera de ruta de todo tipo de vehículos en el afán de "zafar" de la condena interminable en cada corte.

Foto: Gentileza

Este miércoles se produjo cerca de Rufino un choque entre una camioneta y un camión que circulaba por una de las banquinas en la zona del corte, que generó aún más caos de tránsito, con largas colas de vehículos detenidos sobre las arterias, y otros desesperados, por fuera de ellas, ejecutando movimientos peligrosos, para intentar pasar a cualquier precio, muchos de los cuales terminaron mal.

En un país en el que manda quien más se atreve a desafiar y romper, y en el que la fuerza pública termina siendo rehén o cómplice de este tipo de alteraciones y medidas déspotas a favor de unos pocos y sin fecha de caducidad a la vista, la vida del que trabaja y la libertad del que respeta, en la provincia de Santa Fe al menos, siguen, desgraciadamente, al límite de su extinción definitiva.