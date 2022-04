Las manos y las gargantas rojas por el "Barba" Domínguez

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 16.04.2022 - Última actualización - 19:56

19:07

El presidente sabalero, José Vignatti, le entregó una camiseta enmarcada: "DT Campeón". El estadio explotó cuando el "Barba" pisó el Brigadier.

Estaba claro que se esperaba, esta vez y aunque fuera increíble, mucho más la salida del entrenador rival que la de los jugadores propios. Sólo Eduardo Rodrigo Domínguez, el DT que lo sacó campeón a Colón en San Juan, podía generar algo así. Cuando pisó la hierba, la gente explotó al grito de "¡¡¡Barba...Barba!!!!" y el esperado "¡¡¡Dale Campeón...Dale Campeón!!!.

Banderas con su cara, leyendas como "Gracias Barba" y leyendas alusivas sobraban en la previa en el Cementerio de los Elefantes. El ahora entrenador del Rojo fue "esperado" por Julio César Falcioni (lo hizo debutar como jugador en Vélez) y los dos se fueron abrazados de manera cariñosa hasta la zona de los bancos de relevos.

La foto de rigor fue con el presidente José Néstor Vignatti, con quien se abrazó de manera afectuosa, al momento de recibir la camiseta de recuerdo por volver a la Casa del Campeón. Antes, cuando se bajó del micro e ingresó al Otrino, se saludó con varios dirigentes, entre ellos el vice Horacio Darrás.

Foto: Luis Cetraro

"Vamos a sortear sólo el saque, no los arcos. Ustedes terminan el segundo tiempo atajando de aquél lado", le dijo Fernando Espinoza al capitán de Independiente. Y agregó: "No me había dado cuenta que no había gente", repitió señalando la clausurada cabecera sur del FONAVI.

A propósito de la sanción a Colón, que será por las dos próximas fechas de local, se cumplió de manera impecable. No sólo porque estaba totalmente vacía la cabecera sur (abajo tribuna y arriba 2.000 butacas de plateas), sino porque no hubo ninguna bandera "larga" ni trapos colgados en los alambrados. Sólo la gente.

Foto: Luis Cetraro



El próximo partido de Colón, por la Copa de la Liga, será este próximo martes cuando desde las 19 visite al Palacio Tomás A. Ducó para enfrentar al Huracán de Frank Darío Kudelka.