Mourinho le rindió tributo a Diego Maradona en Nápoles

El portugués visitó un rincón de la ciudad que está dedicado al argentino en la previa del partido de este lunes de Roma ante Napoli, como visitante, por la fecha 33 de la liga italiana de fútbol.

El portugués José Mourinho encabezó este domingo el tributo a Diego Maradona en la previa del partido de este lunes de Roma ante Napoli, como visitante, por la fecha 33 de la liga italiana de fútbol.

Mourinho apareció en Nápoles para visitar un rincón de la ciudad que está dedicado a Maradona, quien falleció el 24 de noviembre de 2020, a través de retratos, banderas y memorabilia, según el video publicado por la cuenta oficial del club romano en Twitter.

El entrenador luso llevó un ramo de flores al santuario del "10" y lo depositó en el suelo en señal de respeto y admiración.

Mourinho tuvo una buena relación con el capitán del seleccionado argentino. "Diego nunca me llamaba después de una victoria, siempre después de una derrota o en momentos difíciles. Él me decía: ‘Mou, no te olvides que eres el mejor’. Extraño las llamadas de Diego. Tenía un gran corazón”, comentó Mourinho cuando se enteró de la muerte de Diego.

El DT de la Roma, escoltado por la policía local, recibió los aplausos de los vecinos napolitanos, quienes entonaron canciones dedicadas a su ídolo eterno.