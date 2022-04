https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 20.04.2022 - Última actualización - 9:56

9:55

Temor

Rosario: dejaron más de 40 vainas y un mensaje intimidatorio frente a una escuela

Ocurrió en España y avenida Uriburu. No hubo disparos. "Ocupate de tu cargo y de tus sorras. Seños eran las de antes", decía el papel. Este miércoles no se dictan clases.

Frente del colegio atacado. Crédito: Google Street View



Frente del colegio atacado. Crédito: Google Street View

El Litoral en en

Temor Rosario: dejaron más de 40 vainas y un mensaje intimidatorio frente a una escuela Ocurrió en España y avenida Uriburu. No hubo disparos. "Ocupate de tu cargo y de tus sorras. Seños eran las de antes", decía el papel. Este miércoles no se dictan clases. Ocurrió en España y avenida Uriburu. No hubo disparos. "Ocupate de tu cargo y de tus sorras. Seños eran las de antes", decía el papel. Este miércoles no se dictan clases.

Un papel con un mensaje intimidatorio y 46 vainas servidas tiradas en la vereda. Eso fue lo que encontraron este miércoles porteras, docentes y padres que llevaban a sus chicos a la escuela Islas Malvinas, ubicada en barrio La Guardia, en la zona sur de Rosario. El hallazgo causó conmoción y sorpresa. El mensaje que estaba colgado sobre la reja que está en la puerta de ingreso, tenía 3 frases: “A ver si se ganan el sueldo. Ocupate de tu cargo y de tus sorras. Seños eran las de antes”. Foto: Gentileza Y las vainas estaban tiradas sobre el patio del establecimiento. A medida que iban llegando los padres con sus chicos y se enteraban de la novedad, optaron por volver a sus casas, con sus hijos e hijas, por lo que hoy no tendrán clases. Cabe aclarar que desde la institución garantizaron el dictado de clases, pero fueron los padres quienes decidieron que sus hijos no ingresen. Personal del gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó pericias y toma de fotografías y recogió un total de 46 vainas servidas.

El Litoral en en

Temas: