Con una millonaria oferta, comenzó la subasta de la camiseta que usó Maradona ante los ingleses en México 1986

La casaca -azul con escote en V plateado y el número 10 en la espalda- fue preservada en la galería de Sotheby´s en el centro de Londres y los fanáticos podrán visitarla hasta el 4 de mayo.

La subasta por la camiseta que Diego Maradona utilizó en el partido que la Selección argentina le ganó a Inglaterra 2 a 1 en el Mundial de México 1986, y con la que supuestamente marcó los dos goles, comenzó con una oferta de cuatro millones de libras esterlinas (5,2 millones de dólares).

"Hoy mismo ha habido una oferta de cuatro millones. Sinceramente, creo que excederá el precio que estimamos y que se convertirá en la pieza de fútbol que más dinero ha alcanzado en una subasta", indicó Brahm Wachter, jefe de la sección de objetos modernos de Sotheby´s.

La camiseta -azul con escote en V plateado y el número 10 en la espalda- fue preservada en la galería de Sotheby´s en el centro de Londres y los fanáticos podrán visitarla en el lapso que durará la subasta, que se extenderá hasta el 4 de mayo.

Foto: Reuters/Toby Melville

La casaca es auténtica, según la casa de subastas, y pertenecía al defensor inglés Steve Hodge, con quien Diego presuntamente la intercambió al final del partido, y decidió subastarla. No obstante, una de las hijas de Maradona, Dalma, y su ex esposa Claudia Villafañe pusieron en duda si la casaca de la "Mano de Dios" que salió a subasta era la verdadera. Es decir, si en efecto con ella el "Pelusa" había marcado los dos goles de la victoria argentina contra los ingleses en México.

"No es esa. No quiero decir quién la tiene porque es una locura. No la tiene este hombre. No lo confirmé yo, lo dijo él (Maradona). Me dijo: ´¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida? ´", afirmó Dalma Maradona días atrás. En tanto, John Robinson, de la empresa Resolution Photomatching, que verificó la autenticidad de la camiseta, indicó que "la concluyente comparación de imágenes basada en los hilos deshilachados e imperfecciones de costura en el parche frontal de la camiseta. Las comparaciones analizadas nos hicieron llegar a la conclusión que estas características son únicas en esta camiseta específica".