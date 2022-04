https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juicio por difamación

Johnny Depp dijo que perdió su dedo cuando Amber Heard le arrojó una botella de vodka

"No se me permitió tener razón, no se me permitió tener una voz", dijo Depp.

El actor Johnny Depp reanudó su testimonio en un tribunal de Fairfax, Virginia, en su caso de difamación contra su exesposa Amber Heard el miércoles. Depp habló sobre la naturaleza cambiante de su relación con Heard. Acusó a Heard de insultar y hacer comentarios degradantes sobre él a veces en su relación que se convertirían en discusiones. "No se me permitió tener razón, no se me permitió tener una voz", dijo Depp. Una discusión entre la expareja en 2015 terminó cuando Johnny Depp buscó atención médica por un dedo amputado después de que, según él, Heard le arrojara una botella de vodka. "Ella arrojó la botella grande y esta hizo contacto [con su mano] y se hizo añicos por todas partes", testificó Depp. "Luego miré hacia abajo y me di cuenta de que la punta de mi dedo había sido cortada". "No sé cómo se siente un ataque de nervios", agregó Depp. "Pero eso es probablemente lo más cerca que he estado". Heard ha negado la acusación. Johnny Depp: 'Quería intentar que funcionara' En su testimonio de aproximadamente tres horas el martes, la estrella nominada al Oscar habló en detalle sobre las acusaciones de abuso doméstico de Heard, su historial de abuso de sustancias y sus experiencias al crecer con una madre abusiva."Poco a poco te das cuenta de que estás en una relación con tu madre, en cierto sentido", testificó Depp el miércoles sobre su dinámica con Heard, comparando el abuso que dice que experimentó por parte de su madre con el presunto abuso de Heard. El abogado de Johnny Depp le preguntó por qué se quedó con Heard mientras su relación se deterioraba. "Quería intentar que funcionara", dijo. "La Sra. Heard había hablado de suicidio en un par de ocasiones, así que eso también se convierte en un factor, eso es algo que vive en la parte posterior de tu cerebro", dijo Depp. El actor, conocido por su trabajo en la franquicia "Piratas del Caribe", está demandando a Heard por 50 millones de dólares por un artículo de opinión en The Washington Post de 2018 en el que ella escribió sobre su experiencia con el abuso doméstico. Ella no nombró a Depp en el artículo, pero él afirma que le costó un lucrativo trabajo cinematográfico. Cuando se le preguntó en el estrado el miércoles qué había perdido a la luz de las acusaciones, Depp respondió: "Nada menos que todo". "Cuando se hicieron las acusaciones, cuando las acusaciones dieron la vuelta rápidamente al mundo, diciéndole a la gente que yo era una amenaza borracha alimentada por la cocaína que golpeó a una mujer de repente en mis 50 años, se acabó", dijo. "Estás acabado". Johnny Depp ha mantenido su inocencia y testificó que aunque él y Heard discutieron durante su relación, él nunca "golpeó a una mujer". En su largo segundo día de testimonio, Depp habló sobre sus tatuajes y le dijo a la corte que Heard se burlaba de algunos de ellos, lo que comparó con llevar un diario de su vida. Hizo referencia a un tatuaje de "Winona forever", que Depp dijo que se hizo para su exnovia, la actriz Winona Ryder, pero lo cambió a "Wino forever" después de que se separaron. Dijo que a Heard no le gustó. "Quité las dos últimas letras y dije 'Wino forever'", dijo Depp, y agregó: "Pensé que a través del dolor viene el humor. El humor tiene que entrar en el dolor y así es como se desarrolla en la mente... así que lo cambié a 'Wino forever'". Dijo que Heard quería que se hiciera un tatuaje con su propio nombre, lo cual finalmente hizo. "E, irónicamente, no pasó mucho tiempo después de que todo comenzó a torcerse", dijo Depp. "Estaba haciendo todo lo posible para traer una sonrisa a su rostro en lugar de un ceño fruncido y luego la avalancha de los problemas que estaba experimentando", dijo. "Intentaba despertarla con risas, cantándole canciones estúpidas al oído. Por lo general, solo trataba de mantener su estado de ánimo. A veces funcionaba, muchas veces no. Pero lo intenté". Johnny Depp dio más detalles sobre su uso de oxicodona durante el tiempo que estuvo con Heard y los síntomas de abstinencia que experimentaría al pasar por la desintoxicación. El contrainterrogatorio por parte del abogado de Heard, Ben Rottenborn, comenzó cerca del final de la sesión del día y continuará el jueves. Heard aún tiene que subir al estrado en el juicio que se espera que dure seis semanas. Una polémica separación Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en el set de "The Rum Diary" en 2009, se casaron en 2015 y se separaron polémicamente, con cargos de mala conducta presentados por ambas partes. La pareja resolvió su divorcio en agosto de 2016, publicando una declaración conjunta que decía en parte: "Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor". Heard no había tenido éxito en sus intentos de que se desestimara la demanda. Ella presentó una contrademanda por difamación de US$ 100 millones contra Depp en 2020, que está en curso. En 2020, Depp perdió un caso de difamación en el Reino Unido contra News Group Newspapers y Dan Wootton, editor ejecutivo de The Sun, por un artículo que afirmaba que Depp fue violento con Heard durante su relación. El tribunal falló a favor del editor y determinó que las afirmaciones del tabloide demostraron ser "sustancialmente ciertas".

