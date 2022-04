Nuevos ataques en Israel y el Líbano reavivan el conflicto

Israel atacó varios puntos militares en el Líbano como respuesta a un proyectil que fue lanzado, sin causar daños, esta madrugada desde el país vecino, informaron las autoridades en un comunicado.





"La artillería de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) está atacando objetivos en el Líbano y disparando sobre la zona de lanzamientos como represalia al proyectil lanzado contra territorio israelí", anunció el Ejército israelí, informó la agencia de noticias Sputnik.





Posteriormente, en un segundo comunicado se agregó que habían dañado también un "objetivo de la infraestructura" sin mayor elaboración.





Según se indicó, el proyectil proveniente de el Líbano cayó en un área abierta cerca del kibutz Matzuva, cercano a la frontera, sin dejar víctimas y las sirenas antiaéreas no sonaron porque el Ejército consideró el nivel de alerta "normal".





Hasta esta mañana nadie se había reivindicado el lanzamiento ejecutado desde el Líbano.

