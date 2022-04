Estas arañas se arrojan al vacío después del apareamiento para evitar el canibalismo sexual

La persistente amenaza de canibalismo sexual por parte de las hembras, puede haber impulsado la evolución de este mecanismo de catapulta que salva vidas.

A veces hay razones más que válidas para marcharse justo después del sexo. Un equipo de científicos chinos descubrió que los machos de las arañas tejedoras de orbes o arañas orbitelares se alejan de sus parejas con una aceleración de 20 G para evitar que las hembras los maten y se los coman.

