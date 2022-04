La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris dio positivo para coronavirus

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dio positivo este martes (26.04.2022) a pruebas de detección de coronavirus, aunque no presenta síntomas y no se considera un contacto cercano actual del presidente Joe Biden, dijo la Casa Blanca.

Today, Vice President Harris tested positive for COVID-19 on rapid and PCR tests. She has exhibited no symptoms, will isolate and continue to work from the Vice President’s residence.