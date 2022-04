https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.04.2022 - Última actualización - 19:18

18:06

Este sábado

Las nubes no permitieron apreciar el eclipse solar en Santa Fe

El fenómeno astrológico se produjo de forma breve ya que su punto máximo se encontró muy cerca del atardecer. Argentina fue uno de los sitios del mundo donde mejor se pudo observar, pero la capital santafesina no fue afortunada por cuestiones meteorológicas.

El punto de observación fue un edificio ubicado en Urquiza y La Rioja. Crédito: Mauricio Garín



El punto de observación fue un edificio ubicado en Urquiza y La Rioja. Crédito: Mauricio Garín

Desde las 17:49 hasta las 18:24 horas de este sábado tuvo lugar el esperado eclipse parcial de sol. El mismo no pudo ser apreciado con totalidad debido a la cercanía con el horario en el que los astros se ocultan en el horizonte y debido a la intensa nubosidad que se presentó en la ciudad de Santa Fe. Foto: Mauricio Garín Este fenómeno astrológico tuvo su punto ideal de observación en el sudeste del océano Pacífico. Desde tierra firme, los lugares del planeta con mayor nitidez fueron Argentina y Chile. La capital santafesina no estaba exenta en cuestiones geográficas, pero sí quedó por aspectos meteorológicos. El eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone en el camino del astro solar, siendo visible desde la Tierra. Para que el fenómeno ocurra, el Sol, el satélite y la Tierra deben estar en el mismo plano. Foto: Mauricio Garín Para ser exactos, el primer contacto aparente de la Luna con el Sol fue a las 17h 49m 42s, y el momento del punto máximo de la parcialidad para Santa Fe ocurrirá a las 18h 24m 20s, -cuando ambos toquen el horizonte- con un oscurecimiento del 17% del disco solar. Finalizará a las 18h 26m 25s cuando ambos ya estén debajo del horizonte.

