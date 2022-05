Seguridad: Corach admite "pedido de auxilio" y Mirabella, que con Nación "estamos trabados"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.05.2022

11:20

El ministro de Gestión dijo que "no sienten vergüenza" de pedir ayuda. El diputado nacional negó que esté roto el diálogo, pero reconoció que en esta temática "no avanzamos". Carolina Losada consideró que Perotti "es ignorado por la Nación".

El enérgico reclamo que nuevamente formuló el gobernador a la Nación para que asista a la provincia en materia de seguridad, activó múltiples hipótesis. A principios de año, el propio Aníbal Fernández prometía en Rosario un nuevo destacamento móvil de Gendarmería y el envío en marzo de mil efectivos federales. A mayo, los dos anuncios siguen sin cumplirse. Ante la Asamblea Legislativa, Omar Perotti volvió a dirigir su voz este domingo al gobierno central y al Congreso para insistir con el pedido de fortalecimiento de la estructura de la justicia federal en Santa Fe a fin de que pueda hacer frente al crimen organizado; para que se envíen los gendarmes y para que se profundicen los controles en las cárceles federales.

Pero aun compartiendo el mismo signo político, los planteos de la provincia parecieran caer en saco roto. ¿Por qué se hace oídos sordos a los reclamos de Santa Fe? ¿El diálogo está resentido o directamente no existe?

Consultado por el El litoral, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, negó que haya problemas en el vínculo. Ante la misma consulta, el diputado nacional Roberto Mirabella sostuvo que el diálogo existe, pero admitió que "en el tema seguridad, estamos trabados". En declaraciones a Radio Dos de Rosario, el legislador dijo que "Santa Fe realiza gestiones y avanza con la Nación sobre diversas temáticas, pero en seguridad estamos trabados; no avanzamos", se sinceró.

"Auxilio"

- ¿Pedir la asistencia a la Nación es admitir que la provincia fracasó con su política propia de seguridad? - consultó El Litoral a Corach-

- El gobernador no es la primera vez que habla de la necesidad de pedir auxilio. En algún momento dijo que no es ningún desmérito ir a pedir auxilio al gobierno nacional. Cómo medimos esto en término de fracaso, si el gobernador claramente dijo 'nos duele como a cualquier santafesino lo que está pasando'. Y si tenemos que ir a pedir auxilio al gobierno nacional, lo vamos a hacer sin ningún tipo de vergüenza. Vamos a pedir auxilio para poder resolver la cuestión de fondo.

- ¿Cómo es hoy la relación con Nación? Porque los federales deberían haber llegado en marzo...

- El gobernador está haciendo todas las gestiones posibles para que esto se acelere y creo que vamos a tener novedades prontamente. En términos de relación es lo que dijo Omar Perotti; nunca más de espaldas a la Nación. Hay que crecer con la Nación. Con lo cual, la relación es buena. No tenga dudas de que el gobernador está haciendo todos los esfuerzos para que las fuerzas federales lleguen cuanto antes.

"Bolilla"

Desde Juntos por el Cambio, la senadora Carolina Losada ensayó dos hipótesis para explicar la ausencia de respuestas de Nación en materia de seguridad: "O no le dan bolilla al gobernador, o no lo pide con suficiente ímpetu". Consultada por este diario, la legisladora trazó un parangón con lo que sucede a nivel nacional entre Alberto y Cristina Fernández. "¿Viste cuando Alberto golpea la mesa, se pone colorado, y uno sabe que en realidad, la que manda es Cristina y a él no le dan bolilla? Bueno, acá pasa lo mismo. O no le dan bolilla (a Perotti) o no lo pide con el ímpetu suficiente. Tenemos una provincia demasiado poderosa como para que al gobernador de Santa Fe se lo ignore como se lo ignora. Y de eso no se le puede echar toda la culpa a la Nación. No se puede mirar para otro lado y decir 'no me dan bolilla'. Ésa no es una excusa", concluyó.