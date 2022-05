Netflix canceló la serie de Meghan Markle

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La duquesa de Sussex y la plataforma habían anunciado la producción de un proyecto de animación de carácter feminista

La crisis de usuarios, económica y reputacional que vive la plataforma de contenidos Netflix se está llevando por delante algunos de sus proyectos más ambiciosos. Es el caso de Pearl, la serie de animación que Meghan Markle, la esposa de Enrique de Inglaterra, preparaba y que, tal y como se acaba de saber, ha sido cancelada.

Así lo ha dado a conocer la propia empresa, tal y como informa la agencia de noticias Reuters. Según explica la creadora de contenidos en un comunicado, ha decidido “frenar el desarrollo de varios proyectos, entre ellos la serie de Markle, como parte de la estrategia en cuanto a series de animación”, sin dar más explicaciones sobre la decisión. Por su parte Archewell, la productora de los duques de Sussex, tampoco ha querido hacer ninguna declaración ante los medios.

Pearl —que tomaba el mismo nombre que Markle recibía de pequeña— iba a tratar sobre las aventuras de una niña de 12 años inspirada en las vivencias de grandes mujeres de la Historia. En ella la duquesa de Sussex iba a ser productora ejecutiva junto a David Furnish, el marido de Elton John. “Como tantas otras niñas de su edad, nuestra heroína Pearl está en pleno viaje de autodescubrimiento mientras intenta superar los retos del día a día”, explicó Markle el pasado verano, cuando se anunció la serie. “Estoy emocionada de que Archewell Productions, acompañada de la potente Netflix y de estos increíbles productores, den vida a esta serie de animación, que celebra a las mujeres extraordinarias a lo largo de la Historia. David Furnish y yo estamos ansiosos por que esta serie tan especial vea la luz”. Sin embargo, por ahora el proyecto no tiene trazas de continuar, o al menos no de hacerlo en Netflix.

A través de su plataforma de creación de contenido, llamada Archewell, los duques de Sussex firmaron un acuerdo con Netflix en septiembre de 2020 para crear contenido; tres meses después lo harían con la plataforma de audio Spotify. Según contó entonces The New York Times, en su acuerdo con Netflix la pareja iba a actuar como productores y creadores, pero por el momento no pensaba ponerse delante de las cámaras, aunque tampoco lo descartaba.“Nuestra intención es crear contenidos que informen pero que también den esperanza. Como padres primerizos, hacer programas familiares aspiracionales es muy importante para nosotros”, afirmaron los duques en un comunicado. La plataforma también expresó entonces su alegría: “Estamos increíblemente orgullosos que hayan elegido Netflix como su hogar creativo y emocionados ante la idea de contar historias con ellos”.

En aquel momento los medios especializados valoraron el acuerdo en 100 millones de dólares. Siete meses después se conoció su primer proyecto: una serie documental acerca de los Juegos Invictus —la competición deportiva para heridos de guerra que fundó Enrique en 2014 y que se celebra a nivel internacional— que por el momento sigue en pie, tal y como ha confirmado la plataforma. Heart of Invictus, como se llamará la misma, se centrará en la actual edición de los juegos, que acaba de tener lugar en La Haya, Países Bajos.

Netflix está viviendo un momento complicado. El pasado 19 de abril la compañía anunció que había perdido 200.000 usuarios en el primer trimestre de 2022 en la que era su primera caída desde 2011, quedándose con un total de 221,6 millones de clientes. Una caída que supuso un batacazo en sus acciones en Bolsa: ese martes se desplomaron un 24%, hasta los 265,11 dólares; a lo largo de 2022 ya habían caído más de un 40%. El precio de las acciones de Disney y Warner Bros Discovery (propietarias de Disney+ y de HBO Max) también descendió.