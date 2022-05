https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las compras de divisas por parte del Banco Central durante el primer cuatrimestre están muy por debajo del promedio para el período pese a una liquidación récord del agro.

Según datos privados La acumulación de reservas se encuentra por debajo del promedio y no alcanzaría la meta del acuerdo con el FMI

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está sometido a un estrés en sus principales metas y cada semana se suman datos que alientan a pensar en su recalibración.

A la ya incumplible meta inflacionaria, se le añadió el objetivo de acumulación de reservas, dado que durante el primer cuatrimestre el BCRA realizó compras de divisas muy por debajo del promedio de años anteriores.

Durante abril, la autoridad monetaria adquirió US$ 164 millones, apenas un 12% con relación a los US$ 1.373 que había sumado en el mismo mes de 2021. Incluso estuvo por debajo de los US$ 275 millones de marzo.

Esta magro nivel de compras se produjo pese a que el agro liquido US$ 166 millones, un récord para el mes de abril,

Según precisó un trabajo de Portfolio Personal Inversiones (PPI) “en el acumulado de 80 ruedas de 2022 el BCRA apenas logró adquirir US$ 130 millones (vs. US$ 3.639 millones en 2021), siendo el registro más bajo para un año con cepo cambiario (2012-2015/2020-2022)”.

“La dinámica del mercado de cambios muestra un camino más que espinoso para el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI (US$ 4.100 millones a fin del segundo trimestre)”, sostuvo el informe.

Agregó que “en lo que va del año, el stock de reservas netas crece USD1.330 millones, por lo que debería subir US$ 2.770 millones adicionales en mayo y junio para alcanzar el objetivo”.

Para PPI “si bien es el período de mayor estacionalidad del agro, parecería no ser suficiente para que el BCRA tenga una posición dominante en el mercado de cambios”.

“Como muestra de ello, la entidad presidida por Pesce debería pasar de comprar US$ 9 millones promedio en abril a US$ 69,3 en los próximos dos meses”, concluyó el trabajo.