No se homologó el acuerdo salarial y los empleados de comercio cobrarán menos que en marzo

Los mercantiles argentinos tendrán menos plata en el bolsillo este mes que el pasado por una disputa en el Gobierno sobre el carácter remunerativo del aumento

El reciente acuerdo salarial de los empleados de comercio aún sigue sin homologarse y este mes los empleados cobran por abril menos que por marzo. La cuestión radica en una discusión en el Gobierno sobre el carácter no remunerativo del aumento de 59,5% y el aporte para la jubilación por parte del salario que antes no lo hacía (19,5%).

Si bien podrían cobrar el aumento pactado en la última paritaria en forma retroactiva, lo cierto es que los empleados de comercio comienzan el mes de mayo con menos dinero en el bolsillo. La falta de homologación del acuerdo y la incorporación al básico de las sumas no remunerativas de marzo, producen un neto a pagar menor en abril en la mayoría de los casos.

Por lo tanto, el aumento de 2022 sólo quedó en anuncios, la falta de publicación del acta acuerdo por parte de los firmantes y la falta de homologación por parte del Ministerio de Trabajo, hicieron que la mayoría de los empleadores no aplicara el aumento. Además, en abril se incorporó al básico de convenio la suma no remunerativa del 29% que se pagó en marzo y venía de los acuerdos anteriores.

Este pase de no remunerativo a remunerativo genera más descuentos salariales en concepto de aportes, por lo tanto el neto a cobrar por el trabador es menor. En consecuencia, en abril los empleados de comercio no solo no recibirán el aumento, sino que además percibirán menos de bolsillo en la mayoría de los casos.

Cuál fue el aumento anunciado



El jueves 21 de abril las cámaras empresarios y la Faecys anunciaron mediante comunicados de prensa que había llegado a un aumento salarial en el marco de la paritaria 2022. En la foto de la firma del acuerdo, además de los firmantes, se encontraba el Ministro de Trabajo Moroni.

Según los comunicados, el acuerdo cerrado era del 59,5% en 7 tramos, todos no remunerativos, sobre la base de abril 2022 y que recién se incorporarían al básico de convenio en abril 2023, tal como sigue:

6% en abril,

6% en mayo,

6% en junio,

10% en agosto,

10% en septiembre,

11% en noviembre, y

10,5% en enero de 2023.

Pero a diferencia de todos los acuerdos anteriores, donde el acta acuerdo se publica el mismo día con el comunicado o a más tardar uno o días más, esta vez no sucedió y no hay noticias del acta, enfatizó Ignacio Online.