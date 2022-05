El Litoral en Ucrania: la Legislatura de Santa Fe declaró de interés la cobertura

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, entregó el documento oficial en Capital Federal.

"Sabemos que Bryan tiene todo un recorrido en esta línea, viene remando con esfuerzo, dedicación y energías que hay que valorar porque no llegó a estas experiencias gratuitamente" comienza el Diputado Provincial Pablo Pinotti, autor del proyecto que declara de interés el trabajo realizado por este medio el Ucrania. El legislador señala que "destacar la carrera profesional de un periodista del interior, de Rafaela, a mí me llena de orgullo" porque es "alguien que llegó a diario El Litoral, que cubrió una guerra de relevancia internacional y que hace un trabajo que se le puede creer" para concluir que "hay que destacarlo en épocas donde el profesionalismo y la veracidad se suelen dejar de lado, más aún en medio del momento histórico que estamos viviendo".

Foto: Wenceslao Sala

Aprovechando su presencia en la Capital Federal, el presidente de la Cámara de Diputados - Pablo Farías - se reunió en el mítico Tortoni para conocer las sensaciones vividas y hacer la entrega formal de la distinción, en nombre del cuerpo legislativo. En ese sentido, indicó que "Pudimos hablar largo rato y uno queda impresionado de la magnitud de ese conflicto, lo que se está viviendo y lo importante de la tarea de verlo y mostrarlo para que otros tomen dimensión de lo que implica una guerra hoy en día". Sobre la labor del periodista de este medio, reconoció que "es muy destacable su iniciativa y el apoyo de El Litoral, pero muy particularmente que por impulso propio haya tomado esa decisión que conlleva un gran desempeño y, por sobre todo, mucho coraje para introducirse en un territorio de los más complejos y peligrosos que hay hoy en todo el mundo". Finalmente, el representante de la Cámara de Diputados de Santa Fe sentenció que "es un gusto que Bryan sea santafesino, de nuestra provincia, y que se esté desempeñando de esta manera en medios nacionales y con tanto profesionalismo" para mencionar la satisfacción de conocer "más allá de su juventud, su experiencia tan fuerte en su profesión, en el periodismo, y en especial esta última cobertura de la guerra en Ucrania".

Por su parte, Bryan J. Mayer, aclaró que "la distinción es para todo El Litoral y cada uno de los compañeros y autoridades que me dieron soporte permanentemente" para luego agradecer el gesto de los Diputados, "especialmente de Pablo Pinotti que tuvo la idea y de Pablo Farías que hoy se toma un lugar para dedicarnos". Mayer explicó con emoción que "Santa Fe es la provincia donde nací, donde di mis primeros pasos y a la que siempre vuelvo para compartir gratos momentos con familiares y amigos; por eso este reconocimiento tiene un valor especial, porque siento que llega de parte de todos los que alguna vez tuve la suerte de trabajar o coincidir en algún momento de la vida y que ahora me encuentra en un diario tan caro a la historia provincial". Finalmente aseguró que "tengo presente a Santa Fe en cada cobertura porque busco impulsarla desde mi lugar y que eso se note me llena de satisfacción".