Homenajearon a exatletas olímpicos en el Museo del Deporte de Rosario

En el marco de los Juegos Suramericanos de la Juventud, la Asociación de Deportistas Olímpicos, con la colaboración de la provincia, reconoció a atletas santafesinos.

La tercera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 convocó a muchos atletas y ex atletas olímpicos que se acercaron a la provincia de Santa Fe para recorrer el Parque Único Suramericano, ubicado en el Parque Independencia. También estuvieron presentes en un evento realizado en el Museo del Deporte, donde la Asociación de Deportistas Olímpicos reconoció su trayectoria.

El santafesino Jorge Balliengo, olímpico en Beijing 2008 en lanzamiento de discos, dijo presente y destacó que los Juegos Suramericanos de la Juventud incentivan a “nuestros futuros atletas”. “Los chicos con estos eventos ven a otros chicos de su misma edad compitiendo”, resaltó y continuó: “Estamos tratando de incentivar a los chicos a que se prendan con el deporte”.

Por su parte, Paula “Peque” Pareto, judoca medallista y olímpica, además, formó parte del Congreso Internacional de Medicina en el Deporte que se realizó en el marco de los Juegos. Integrado como parte del programa educativo y cultural, el evento estuvo auspiciado por el Centro Regional de Alto Rendimiento (CReAR) y contó con el acompañamiento del gobierno de la Provincia de Santa Fe.

“Muchos chicos están conociendo deportes nuevos, de muy chiquitos ya lo saben. Que se hagan los Juegos favorece a esto, así que estoy feliz que los chicos y todo el país esté atento”, cerró la reconocida ex deportista y médica.

Finalmente, tambien estuvo Nicolás Capogrosso, jugador de beach vóley de Rosario, quien además fue el encargado de llevar la antorcha en la inauguración de los Juegos y encender el pebetero. “No sabía lo que me iba a generar y cuando lo encendí fue una sensación muy rara, muy linda y emocionante. Fue como un mimo a todo el esfuerzo que uno hace, a toda la constancia que le pone y le dedica día a día. Fue un orgullo, un honor y no me lo voy a olvidar jamás”, afirmó el destacado deportista olímpico santafesino. Capogrosso también destacó que todas las disciplinas se hayan centrado en el Parque Independencia: “Me pareció muy bueno para la gente, para que la familia vaya a ver las competencias”.

Los deportistas olímpicos que se acercaron a los Juegos coincidieron con otros como el ex nadador cordobés José Meolans, el ex gimnasta rosarino Federico Molinari, el garrochista santafesino Germán Chiaraviglio, el ex taekwondista correntino Sebastián Crismanich y el nadador casildense Federico Grabich, entre otros.