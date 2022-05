https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.05.2022

21:18

Fallo judicial Sain: no es "espionaje", ni causa federal

El Juzgado Federal No. 1 de Santa Fe declinó tomar intervención en la causa por supuesto “espionaje” del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, precisamente por entender que de los elementos probatorios recabados no surge que se haya configurado esa acción, ni ninguna que viole la Ley Nacional de Inteligencia.

La decisión deja la investigación en manos del Ministerio Público de la Acusación, que ya la venía desarrollando, y en ese sentido rechaza la pretensión del propio Sain, que se presentó a denunciar ante la Justicia Federal los supuestos hechos en los que estaría implicado, para pedir que se inhiba de actuar al organismo provincial.

De esta manera, el efecto de la decisión del Juzgado Federal es que la “causa Saín”, vulgarmente identificada como de “espionaje” (que el propio camarista Sebastián Creus al tomar intervención consideró exagerada), siga adelante en la órbita provincial, aunque obligatoriamente bajo otra figura penal.

En tal sentido, cabe recordar que se investiga al ex ministro, y a otros ex funcionarios, por la supuesta acumulación y manejo indebidos de información sobre distintos personajes de la política, la Justicia, el gremialismo, la prensa y el empresariado.