Tiró pintura y jeringas sucias en el estudio que defiende a su ex

La abogada denunciante aportó los videos de la cámara de seguridad que instaló frente a su oficina, ubicada a dos cuadras de la Seccional Tercera, pleno barrio Candioti.

Una abogada santafesina denunció que su estudio jurídico fue vandalizado al menos tres veces durante las primeras dos semanas de abril, dando inicio a una investigación que terminó con el allanamiento -y posterior detención- a un veterinario esperancino. El hombre fue imputado este jueves, sostuvo su inocencia y aseguró que "detrás de todo esto se esconde un problema económico".



El fiscal Carlos Lacuadra atribuyó a Diego Santiago P. el delito de "daños reiterados" y solicitó al juez José Luis García Troiano que el viernes se realice una audiencia de medidas cautelares. Según trascendió, la víctima representa legalmente a la ex pareja del hombre y esto habría motivado su animosidad hacia ella.



El abogado defensor Ignacio Alfonso Garrone planteó la ilegalidad de la detención de su cliente, ya que "entiendo que resulta desproporcionada" habiendo pasado más de dos semanas desde el último hecho y teniendo en cuenta que la pena en expectativa es de 15 días de prisión. El juez rechazó la pretensión.





En la madrugada



Los actos de vandalismo quedaron registrados por una cámara de seguridad instalada frente al estudio jurídico, ubicado en inmediaciones de Balcarce y Avellaneda y a dos cuadras de la Comisaría 3ra. (barrio Candioti).



El primer hecho imputado fue la madrugada del domingo 3 de abril, minutos antes de las 5. El hombre arribó al lugar y, con una jeringa, introdujo en la cerradura de la puerta principal una mezcla comúnmente utilizada para prótesis dentales, "tapando y dañándola".



Casi una semana más tarde, el sábado 9, acudió allí en el mismo horario y arrojó pintura negra sobre la vereda. El sábado siguiente, a las 4.17, introdujo nuevamente una jeringa en la puerta de entrada al estudio jurídico y luego arrojó una lata con pintura roja contra la puerta y la pared.



"Animosidad"



Tras conocer la atribución delictiva, el veterinario esperancino decidió declarar. Primero aclaró que él no era el autor de los daños, sosteniendo su inocencia, y luego ahondó en el conflicto que mantiene hace 10 años con la madre de su hijo.



"Yo soy veterinario, hace 20 años que ejerzo la profesión, y me dedico a la construcción. Soy una persona de bien, nadie le va a hablar mal de mí", le dijo al juez. "Vivo un infierno hace 8 años y esta abogada… yo siempre le digo que prostituye la profesión. Tipos como yo, un empresario de Esperanza, pago los impuestos como un gil para pagarle la universidad a gente que realmente le hace mal a la profesión", se quejó.



"Porque realmente hay una animosidad conmigo, y detrás de todo esto se esconde un problema económico. Hay más de 30 propiedades que ella (su expareja) piensa que son de ella -y- no son de ella, son mías", comentó y agregó que lo han denunciado ante la Afip y difamado. Por todo esto, "tengo tratamiento psiquiátrico y tomo pastillas para dormir, esa es mi vida", pero "no logro que un juez de familia pida la pericia psiquiátrica para ella (su ex), yo estoy dispuesto a hacérmela".



"Esto es un hecho más de una cadena de hechos que no se termina más", aseguró el veterinario. Este viernes se discutirá si recupera la libertad y bajo qué restricciones.

Antecedente

No es la primera vez que el estudio jurídico en cuestión es objeto de hechos vandálicos, ya que en noviembre de 2021 lanzaron un neumático quemado que produjo daños en el hall de entrada. Esto motivó que instalaran cámaras de seguridad, cuyos registros fueron fundamentales para identificar y detener al veterinario esperancino por los daños producidos en abril.