Teuten: "Después de lo que pasó con Olimpia, yo quiero jugar con VAR"

El ex lateral del Montevideo City Torque expresó que "si le ganamos a Olimpia en la fecha que viene creo que nos vamos a clasificar". Palpitando ese gran partido del miércoles 18, a las 21, en Santa Fe, agregó: "Es un partido de vida o muerte".

Luego de la gran actuación contra Cerro Porteño en el Cementerio de los Elefantes y antes de la última fecha de lunes contra Vélez (también en el Brigadier López), el uruguayo Andrew Teuten habló con TNT Sports, donde repasó cómo fue su llegada al fútbol argentino, y el gran momento que vive Colón en la Copa Libertadores de América, donde en la próxima fecha en Santa Fe jugará un partido clave por acceder a la ronda final frente a Olimpia de Paraguay.

"En un momento me querían de todos lados. Tenía ansiedad y soñé mucho. Tuve contactos con Independiente. Con River no, aunque sé que se mencionó. Al final vine a Colón y estoy contento con mi decisión. Creo que es lo mejor para mí", comentó diciendo Andrew Teuten, en el programa que conduce Pablo Giralt en TNT.

En relación al triunfo de Colón sobre Cerro Porteño por la Libertadores, el uruguayo Andrew Teuten señaló: "No solo no estuvo el Pulga (Rodríguez, lesionado) sino también tuvimos otras bajas que al estar en doble competencia se han sentido. Nos pudimos sobreponer a esta situación para ganar".

"Hacía tiempo que no teníamos un buen partido durante los 90 minutos como frente a Cerro Porteño", sopesó. "Si le ganamos a Olimpia en la fecha que viene creo que nos vamos a clasificar. Es un partido de vida o muerte", agregó a continuación.

Teuten expuso, asimismo, que el entrenador Julio César Falcioni "nos transmite mucha tranquilidad, sobre todo a mí, que estoy haciendo mis primeras experiencias en la Libertadores y en el campeonato argentino. Su respaldo me hace sentir cómodo".

"Yo prefiero jugar con VAR. Después de lo que pasó con Olimpia a Colón (le invalidaron erróneamente dos jugadas que terminaron en la red adversaria) no hay un solo hincha de Colón que vaya a decir lo contrario. El VAR llegó para aportar justicia, aunque debe evolucionar", finalizó Andrew Teuten.

En cuanto a Olimpia de Paraguay, ese rival copero que ya aparece en la mira, en Asunción del Paraguay se conoció hoy que el Rey de Copas demandará a un club del fútbol argentino. "Hasta hoy en día no cumplió el club argentino. Le dije a (Daniel) Campos: 'Así como me pedías en la radio, pedile al club que nos pague de una vez'. Es una transferencia que no cobró el Olimpia. Hemos metido una demanda en FIFA, por deuda impaga por Ramón Sosa, nos deben 550.000 dólares y con la multa superará los 600.000", contó Miguel Cardona, presidente de Olimpia, consultado por Fútbol a lo Grande (1080 AM) sobre las deudas del club y revelando que al franjeado también le deben.

Cardona fue contundente: "Me pidieron porque Ramón quería irse, y bueno, esto tuvieron que pagar el 30 de enero, ya pasaron tres meses, supuestamente tenían la plata para depositar y nunca lo hicieron". Hoy la política es no vender jugadores a pesar de la deuda multimillonaria del club. "Mi estrategia no está en vender, sino que los jugadores se vayan valorizando en cancha", remarcó Cardona. "Olimpia está en una lucha constante de subsistencia económica, no es fácil llevar una deuda de 70 millones de dólares, de estos 10 a 12 tenemos en FIFA para resolver a fin de año".

Sobre la participación copera, Cardona se muestra confiado: "Este es el torneo que le gusta a Olimpia, este es el desafío que nos gusta. Nos quedan dos duelos de visitante, pero vamos a luchar mucho, tendrán que sufrir para darnos vuelta". El Decano juega el domingo de visitante ante Libertad por el campeonato local en Paraguay y con la mente en el miércoles 18 a las 21 cuando visitará a Colón en el Cementerio de los Elefantes