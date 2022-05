https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 07.05.2022 - Última actualización - 10:16

9:30

La legisladora recibió el apoyo de todos los diputados luego de que Sergio Massa la felicitó por haber asistido a la sesión especial.

Emotivo aplauso La diputada mendocina Jimena Latorres, padece cáncer y fue ovacionada en el Congreso por asistir a la sesión La legisladora recibió el apoyo de todos los diputados luego de que Sergio Massa la felicitó por haber asistido a la sesión especial. La legisladora recibió el apoyo de todos los diputados luego de que Sergio Massa la felicitó por haber asistido a la sesión especial.

La sesión especial de la Cámara Baja del jueves tuvo un momento de pura emoción cuando la diputada mendocina, Jimena Latorre, fue ovacionada. La legisladora fue reconocida por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, por haber asistido a trabajar pese a estar atravesando un momento complicado de salud.

La diputada del Frente Cambia Mendoza contó hace 10 días atrás que tiene cáncer de mama y en pleno tratamiento de quimioterapia, optó por ir a sesionar.

El reconcimiento a Latorre fue mientras se trataban en el Congreso la regulación de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Y la legisladora decidió asistir al recinto a votar y su voto fue negativo.

A las 21.43 del jueves, la diputada pidió la palabra para expresar su voto y en ese momento, Massa aprovechó reconocer públicamente que se haya presentado en la sesión especial.

“Antes que nada, desearle lo mejor en nombre de todo el cuerpo y felicitarla por estar esta noche acá presente, dando el ejemplo y sesionando”, le dijo Massa. Acto seguido todos los diputados se pusieron de pie para aplaudirla.

“Muchas gracias” respondió Jimena por las palabras de Massa, y ante el emotivo momento, se la escuchó decir lejos del micrófono “¡Ay, me van a hacer llorar!”

Hace alrededor de 10 días, la diputada nacional por Mendoza, Jimena Latorre, hizo pública su enfermedad a través de las redes.

En Instagram, la legisladora subió una foto junto a su hermano, una de las personas que más la está acompañando en este proceso. Y en la imagen, ambos están sin pelo, por lo que la legisladora explicó la razón.

Foto: Captura de Instagram

“Él me cortó el pelo porque ya se me estaba cayendo y luego se cortó él para que no me sintiera sola. También me regaló una gorra y él se compró un gorrito para que podamos pasar el frío de las temperaturas bajas”, contó Latorre sobre el noble gesto que hizo su hermano.